Roma, sfonda il vetro dell’auto per rubare uno zaino: fermato dagli agenti della Locale

In questo periodo di festività in cui Roma ospita tanti turisti l’attenzione delle forze dell’ordine è alta, per scongiurare che eventuali malintenzionati possano mettere a segno reati predatori, primi tra tutti furti, approfittando proprio del gran numero di persone in giro per le strade della città.

Segnalata la presenza di un uomo che armeggiava vicino a un’auto

Nel corso di uno dei consueti controlli sul territorio, una pattuglia del I gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale si è imbattuta in via del Circo Massimo in due giovani che gli hanno segnalato un tipo sospetto che stava armeggiando vicino a un’auto in sosta. I caschi bianchi hanno subito verificato quanto stava succedendo e hanno trovato un uomo impegnato a rompere il vetro di un’autovettura Skoda probabilmente per sottrarre lo zaino che si trovava al suo interno.

La Polizia locale ha fermato il sospetto

Una volta individuato, gli agenti lo hanno fermato e condotto presso gli uffici in via della Greca dove hanno poi provveduto a rintracciare i proprietari del veicolo, una famiglia di turisti di origine lettone. I turisti hanno ringraziato gli operanti per l’intervento provvidenziale che ha evitato loro il furto dello zaino. Il 25enne di origine bosniaca, è stato deferito all’autorità giudiziaria e denunciato a piede libero per furto aggravato e danneggiamento.

Alta l’attenzione delle forze dell’ordine contro i reati predatori in questo periodo di feste

Ma gli interventi delle forze dell’ordine per prevenire e anche per reprimere i furti ai danni di visitatori e anche i romani sono costanti in questi giorni di festa. Solo qualche giorno fa i Carabinieri sono dovuti intervenire per fermare sei ladri che stavano mettendo a segno borseggi nel centro storico della città o nelle stazioni metropolitane. In quell’occasione i militari hanno proceduto a sei arresti, ma anche a tre denunce per furto e tentato furto.