Roma, si cercano comparse per il nuovo film con Riccardo Scamarcio “2 Win”: ecco come candidarsi

E’ in lavorazione il nuovo film che vedrà tra i protagonisti l’attore Riccardo Scamarcio intitolato “2 win“. Per le riprese sono in corso in questi giorni i casting per le comparse. Le cineprese, dopo aver toccato altre parti d’Italia, approdano nella Capitale e potrebbero rappresentare un’occasione per chi desidera candidarsi e avere un’apparizione nella pellicola. Ecco allora tutte le informazioni.

Come candidarsi al nuovo film con Riccardo Scamarcio a Roma

Il lavoro, come pubblicato in diversi portali specializzati in annunci sul mondo dello spettacolo, sarà regolarmente retribuito e si svolgerà nelle giornate del 4 e 5 luglio 2022. Dunque lunedì e martedì prossimi. Per partecipare al casting per “2 Win” è necessario inviare una mail a castingroma22@gmail.com. E’ possibile allegare delle proprie foto.

Requisiti

Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti:

Avere un’età tra i 25 e i 55 anni

Essere disponibili su Roma

Sono graditi capelli medio lunghi

Gradite unghie con colori naturali senza gel

Uomini senza barba o disponibili a tagliarla.

Sono graditi baffi e basette lunghe

I dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono invece partecipare.

Il film 2 Win

La pellicola è prodotta da da Lebowski ed è diretta da Stefano Mordini. Nel cast, oltre a Scamarcio, troviamo Daniel Bruhl, Volker Bruch. La pellicola è ambientata nel mondo del rally e in particolare ai campionati del mondo dell’83.