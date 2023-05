Roma, sorprende il ladro in casa e finisce a pugni: “Pochi giorni fa mi avevano rubato le chiavi dell’appartamento”

Ha sorpreso il ladro in casa ed è riuscito, seppur con qualche difficoltà, a neutralizzarlo. E a chiamare la Polizia. Così un 45enne è finito in manette nelle scorse ore dopo aver tentato di svaligiare un appartamento nella zona di Centocelle. Gli Agenti infatti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse scappare restituendo inoltre ciò che era stato rubato al legittimo proprietario. Ma andiamo con ordine.

Coglie sul fatto il ladro a Centocelle, botte nell’appartamento

Qualche giorno prima il proprietario di casa aveva subito un furto analogo che in quel caso, purtroppo, era andato a segno. Tra gli oggetti trafugati c’erano anche le chiavi dell’appartamento che sono state ritrovate all’interno dello zaino del malvivente le stesse, evidentemente, utilizzate dal 45enne per entrare nell’abitazione e, probabilmente, completare il lavoro. Stavolta però gli è andata male: l’inquilino ha infatti udito dei rumori provenienti dal locale adibito a disimpegno e, insospettito, è uscito dalla stanza e si è imbattuto improvvisamente nel 45enne. Immediatamente ha urlato ed ha avvisato la compagna presente nell’abitazione, dopodiché, senza pensarci su due volte, ha affrontato direttamente il ladro.

Intervento della Polizia in Via Federico Delpino a Roma

E così quando gli agenti della Sezione Volanti, del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Tuscolano sono intervenuti sul posto, in via Federico Delpino, hanno notato il proprietario di casa, visibilmente agitato (come dargli torto), affacciato al balcone della propria abitazione chiedere aiuto per quanto successo pochi istanti prima.

Arrestato ladro 45enne romano

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato l’autore del tentato furto, romano di 45 anni senza fissa dimora. Durante la perquisizione effettuata sul 45enne, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del suo zaino le chiavi di casa dell’abitazione in questione e la tessera sanitaria intestata alla vittima provvedendo a restituirli sul posto al legittimo proprietario. Quest’ultimo, infatti, come detto, ha dichiarato che qualche giorno prima c’era stato un altro furto nella sua abitazione e chi gli erano stati sottratti alcuni beni, che aveva prontamente denunciato. Sempre all’interno dello zaino, sono stati rinvenuti due telefoni cellulari di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza pertanto è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.

