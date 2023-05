Roma, becca i ladri in casa e li insegue in strada anche se sono in quattro: bloccati dalla Polizia

Non si è fatto intimorire dal fatto che fossero in quattro contro uno. Li ha affrontati e inseguiti fino in strada dove i ladri, che poco prima avevano tentato di svaligiargli la casa, hanno provato a scappare in auto non immaginando che la scena si stesse svolgendo proprio sotto gli occhi di una Volante della Polizia in transito in quel momento. Immediatamente è quindi scattato l’alt e, dopo un breve parapiglia, i ladri sono stati tutti arrestati. Ma decisivo è stato l’intervento del proprietario di casa, disposto a tutto pur di non farla passare liscia a chi era entrato “senza invito” nella sua abitazione.

Inseguimento a La Rustica, topi d’appartamento inseguiti dal padrone di casa

Il tutto è successo nelle scorse ore a Roma, in zona La Rustica, precisamente lungo Via Achille Vertunni. E’ qui che i 4 uomini, due dei quali 21enni, un 23enne e un 25enne, hanno tentato il furto in un appartamento di zona non immaginandosi di certo di dover fare i conti con la “furia” del padrone di casa. Ebbene, i poliziotti, durante il loro regolare servizio, si sono trovati dinanzi all’incredibile scena: la banda in fuga inseguita da un uomo, con il quartetto che si è infilato in fretta e furia in una macchina per cercare di scappare. Fermata immediatamente l’autovettura sulla quale erano saliti i 4 per darsi alla fuga allora, gli Agenti, raggiunti anche dall’inseguitore, sono stati informati dallo stesso che poco prima li aveva colti mentre tentavano di rubare presso la sua abitazione. Immediatamente i poliziotti hanno provveduto al controllo dell’auto, dove all’interno della stessa hanno rinvenuto alcuni attrezzi adatti all’effrazione, gioielli e profumi anche se non di proprietà della persona lí presente.

Arrestati quattro ladri dopo il tentato furto in zona La Rustica

La banda è finita così in arresto: nella concitazione i 4 hanno anche danneggiato anche le volanti di servizio, aggiungendo così un’altra accusa nei loro confronti. Il gruppetto di malviventi dovrà rispondere infatti, a vario titolo, tentato furto, resistenza e danneggiamento.

