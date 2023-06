Roma, spacca la vetrina e ruba un paio di scarpe, poi prende a testate un poliziotto: arrestato

Furto con… botte a Roma nel corso della notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno. È successo nei pressi della stazione Termini, vicino via Giolitti. Ad accorgersi di quanto stava accadendo gli agenti della Sezione Volanti, impegnati nell’ambito dei controlli in zona Esquilino predisposti dal Questore di Roma Carmine Belfiore.

Nel corso della notte di domenica, verso le 3:30, gli agenti si sono accorti della presenza di un uomo che stava armeggiando davanti alla vetrina di un negozio di scarpe. Il giovane, un cittadino nigeriano di 28 anni, aveva appena lanciato un blocco di cemento armato contro la vetrina, spaccandola. Dopo averla rotta, si era impossessato di un paio di scarpe. Non si sa se l’uomo si volesse accontentare solo di quelle o se volesse continuare la sua razzia: l’intervento degli agenti ha interrotto l’opera proprio mentre il 28enne stava prendendo le scarpe dalla vetrina.

Pugni e testate contro il poliziotto

Nel vedere i poliziotti l’uomo, per nulla contento di essere stato colto in flagrante, si è avventato contro gli agenti e ha iniziato a picchiarli. Con una furia incredibile ha preso prima a pugni sul volto uno dei poliziotti, poi gli ha dato una testata ben assestata con l’intento di mandarlo ko, riuscendoci.

Ma, nonostante il suo exploit da pugile improvvisato, per il 28enne non c’è stata possibilità di fuga. I colleghi dell’agente colpito hanno circondato lo straniero, cercando di calmare la sua furia e, mentre l’uomo continuava a colpire, lo hanno arrestato. Per lui adesso grava l’accusa di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto ferito è stato portato in ospedale dai sanitari del 118. Per l’agente i medici hanno riscontrato una prognosi di 7 giorni.