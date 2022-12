Roma, stroncato mercato di borse e capi d’abbigliamento contraffatti nel centro storico

L’attività di contrasto all’abusivismo commerciale da parte degli uomini della Polizia locale di Roma Capitale è costante. Gli agenti monitorano regolarmente il territorio per reprimere fenomeni simili. I controlli sul territorio sono costanti e mirati a circoscrivere il più possibile la diffusione di venditori irregolari e anche il commercio di prodotti contraffatti. Servizi che vengono effettuati quasi quotidianamente anche al fine di tutelare i venditori regolari.

Venditori irregolari di pelletteria

Ed è stato in uno dei consueti controlli che, oggi pomeriggio in via di Porta Angelica, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati, nel corso dei controlli legati all’abusivismo commerciale e lotta alla contraffazione, hanno proceduto a due sequestri penali di accessori tra i quali borse, portafogli, cinture e foulard, per un totale di quasi 40 pezzi con marchi falsi, venduti illegalmente. I responsabili sono fuggiti all’arrivo delle pattuglie.

Si tratta di uno dei tanti interventi svolti dagli uomini della Municipale capitolina che, tra gli altri compiti, sono chiamati a tenere la guardia alta contro il commercio abusivo, non solo per debellare il fenomeno di venditori che operano senza avere le autorizzazioni prescritte dalle normative, ma anche perché questo fenomeno non danneggi quelle attività commerciali che operano nel rispetto delle regole.