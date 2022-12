Roma, studentessa ubriaca si arrampica sul tetto: “Feliz Navidad”, in bilico sospesa nel vuoto

La notte “brava” di una giovane studentessa spagnola si sarebbe potuta trasformare in tragedia se non fosse stato per il pronto intervento di Vigili del Fuoco, Polizia e 118. La ragazza infatti, dopo aver bevuto forse un po’ troppo, era riuscita ad arrampicarsi sul tetto di una palazzina rimanendo così sospesa in bilico nel vuoto.

Movida a Testaccio, giovane studentessa spagnola rischia di cadere dal tetto

Siamo in Via di Monte Testaccio, una delle zone maggiormente frequentate nella Capitale per la classica movida del weekend. Punto di ritrovo di giovani e studenti stavolta sarebbe potuta diventare teatro di un dramma. Erano circa le 2.50 della notte tra venerdì e sabato scorsi quando la giovane studentessa spagnola (questa la sua nazionalità, ndr), secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, ha raggiunto un cornicione sospeso a diversi metri di altezza. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i buttafuori di un locale che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Il salvataggio

Il trambusto ha svegliato anche diversi residenti che hanno assistito impauriti alla scena. Dopo vari minuti di trattative Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari – giunti nel frattempo sul posto – sono riusciti a convincere la ragazza a scendere dal tetto prima che potesse cadere. Soccorsa dal 118 la giovane non ha riportato fortunatamente conseguenze.

Il sesso in strada dopo la festa per l’Erasmus

Due mesi fa lo ricordiamo, sempre la zona era finita al centro delle cronache per altri fatti riguardanti giovani studenti. In quel caso – era ottobre – due ragazzi si erano lasciati andare ad un rapporto sessuale in strada in concomitanza a una festa universitaria dedicata agli studenti Erasmus. Un party che aveva visto la partecipazione di tantissimi studenti stranieri, in particolare con una forte componente di ragazzi provenienti dalla Spagna. Comun denominatore di questi episodi, spesso, l’alcol che talvolta non trattiene gli stessi ragazzi dal mettersi alla guida non curanti dei rischi, come dimostrano i controlli (e le multe) elevate in queste settimane dalla forze dell’ordine e che hanno portato in alcuni casi al ritiro delle patenti.

