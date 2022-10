Roma, al teatro di Via Zabaglia a Testaccio arriva la commedia “Questa Laurea prende solo polvere” (FOTO)

Dal 28 al 30 ottobre 2022 sbarca a Roma la pièce in due atti della compagnia Caracas di Napoli, diretta e musicata da Chartier. Nel piccolo “teatro gioiello” di via Zabaglia a Testaccio la storia tra sogno e realtà del laureato-precario Amedeo, che guarda con ironia al futuro sulle note dei classici della tradizione napoletana.

Di cosa parla la commedia

Dove trovare le risposte alle domande e alla complessità del presente quando, come Amedeo, si è un laureato – ormai non più giovanissimo – che arranca in lavoretti di fortuna con la mano del suo amico di sempre Marcello? La precarietà e le sfide del nostro mondo contemporaneo sono al centro di “Questa laurea prende solo polvere” che andrà in scena nel bellissimo quanto suggestivo teatro di Documenti.

Il testo, scritto dagli attori Amedeo Ambrosino e Marcello Cozzolino, vede il protagonista Amedeo dormire beatamente su un precario letto quando – tra sogno e realtà – si ritroverà ad affrontare con ironia e con l’aiuto di una serie di personaggi incredibili (come quello interpretato dalla giovane performer Francesca Fiore) le paure più profonde e l’incertezza del futuro, cercando una risposta alle sue domande più intime. Nella seconda parte, il regista e musicista Armando Chartier concluderà lo spettacolo cantando alcuni brani classici della tradizione napoletana.

Come prenotare i biglietti

Il progetto è sostenuto da Save NGR e Metrotermica. Lo spettacolo si terrà venerdì e sabato alle ore 20.45, la domenica alle 17.30, al Teatro di Documenti (via Nicola Zabaglia 42, Roma). Per info e prenotazioni: 3288491662 – macosart@gmail.com. Prima dello spettacolo sarà offerto un buffet.

La compagnia Caracas di Napoli

La compagnia stabile dell’associazione Caracas di Napoli è stata fondata nel1999 da Armando Chartier. Da sempre vicina al mondo del “disagio” fisico e sociale, lavora nel mondo del volontariato e nelle scuole con percorsi per diffondere la cultura artistica e storico letteraria tra i più giovani. Conosciamo più da vicino i suoi componenti.

Armando Chartier

E’ un attore, regista e musicista. Dal 2014 è direttore artistico del Teatro San Gioacchino a Posillipo di Napoli. Ha collaborato negli anni con artisti di fama nazionale come Lino Banfi; Roberto Murolo, Francesco Paolantoni e Peppe Barra. Come cantante e attore ha partecipato anche a note fiction televisive come Gomorra, La squadra e Un posto al sole.

Marcello Cozzolino

Anche lui è un attore e performer della compagnia teatrale stabile dell’associazione Caracas. Collabora con diversi teatri campani come il teatro Diana e il Trianon di Napoli. Ha preso parte allo spettacolo “Ultimo Scugnizzo” di Nino D’Angelo.

Amedeo Ambrosino

Attore e performer della compagnia teatrale stabile dell’associazione Caracas. collabora con diversi teatri campani come il teatro Diana e il Teatro di Palena. Vanta ruoli in webseries e fiction tra cui “Sartù” con Maurizio Mattioli.

Il Teatro di Documenti a Testaccio

Il teatro dove andrà in scena la commedia è situato nel cuore del quartiere di Testaccio a Roma. Si tratta di uno spazio teatrale molto suggestivo ricavato sulle falde del monte Testaccio e scavato nelle antiche cantine settecentesche ormai in disuso. Progettato e costruito da Luciano Damiani, che viene riconosciuto come uno dei più importanti e innovativi scenografi del Novecento, è un teatro che annulla la classica separazione tra palco e platea, unendo – attraverso botole, passaggi e un’acustica eccellente – lo spazio del pubblico, degli attori e della scena perseguendo il sogno di Damiani di creare un teatro “democratico e popolare”. Il Teatro di Documenti è considerato un “gioiello architettonico”, un piccolo capolavoro di architettura teatrale da scoprire nel centro della Capitale.

