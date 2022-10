Halloween al Bioparco di Roma: cosa fare domenica 30 e lunedì 31 ottobre, eventi e prezzi biglietti

Promozione speciale Halloween al Bioparco di Roma per tutti i bambini fino a 10 anni di età mascherati che faranno visita agli animali ospiti del giardino zoologico nei giorni del 30 e del 31 ottobre prossimi. Un’occasione per trascorrere in allegria i due giorni dedicati alla festa di fantasmi, zombie e streghe. Una due giorni di eventi interamente dedicati ai più giovani fruitori del Bioparco capitolino e ai quali saranno dedicate attività a tema. Una scelta che vuole dare la possibilità ai veri protagonisti della festa, i bambini, di passare un Halloween di divertimento insieme agli animali ospiti nella struttura

Tante le iniziative in programma per i più piccini

A partire dalle 11 e fino alle 16 verranno organizzati laboratori creativo-manuali con materiale da riciclo. Con l’aiuto di esperti i piccoli “mostruosi” visitatori potranno cimentarsi nella realizzazione di decorazioni a tema Halloween, magari dando loro stessi origine a mostri, streghe, fantasmi o anche animali spaventosi. L’iniziativa consentirà ai giovani partecipanti di trasformarsi in animali mostruosi o personaggi da brividi nelle postazioni di face painting.

“Animali che paura!” sarà il tema degli appuntamenti che porteranno i piccoli visitatori a vedere da vicino tarantole, rospi, serpenti e ratti. Una visita che richiederà ai partecipanti anche una prova di coraggio… E visto che si tratta di una festa nella quale la zucca non può mancare, anche gli animali riceveranno in pasto il frutto arancione tipico di Halloween.