Roma, sullo scooter (senza targa né casco) ignorano l’alt: inseguiti dai Carabinieri

Inseguimento nella notte a Roma tra i Carabinieri e uno scooter che non si è fermato all’alt. A bordo due uomini che giravano senza casco (il passeggero) e soprattutto con il mezzo privo di targa.

Serata movimentata a Roma nella zona del XIV Municipio, teatro di un testa a testa tra le forze dell’ordine e uno scooter in fuga. Un fatto analogo a quanto accaduto – già in diverse occasioni – in queste ultime settimane con protagonisti spesso ragazzini.

Stavolta però di mezzo non ci sono adolescenti, né baby criminali. Né tanto meno un mezzo rubato. Protagonisti del fatto un 28enne e un 38enne che si aggiravano lungo Via Andersen con un ciclomotore senza targa. In più il secondo, sul mezzo come passeggero, non aveva il casco, circostanze che hanno portato i Militari ad imporre l’alt ai due.

Inseguimento stanotte a Roma in Via Andersen

Lo scooter però, anziché fermarsi, ha proseguito la corsa cercando si seminare la pattuglia dei Carabinieri (della stazione Roma Ottavia, ndr). Ne è nato così un breve inseguimento con i fuggitivi che, dopo poco, sono stati raggiunti dai Miliari.

Ad aggravare la propria posizione ci hanno pensato loro stessi, considerando che entrambi hanno opposto resistenza ai militari per evitare di essere identificati. Prima di essere bloccati definitivamente. I due uomini, entrambi italiani, sono stati così inevitabilmente arrestati.

Il motorino senza assicurazione

A seguito di accertamenti, è emerso che il ciclomotore era intestato alla madre del 28enne, colui che era alla guida, ed era pure sprovvisto di copertura assicurativa. Nella circostanza, comunque, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.