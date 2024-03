Roma, tenta di rapinare 4 automobilisti in sella allo scooter: fallisce i colpi e scappa

Ha cercato di mettere a segno quattro rapine, nessuna delle quali (per fortuna) andata a buon fine. È stata una giornata di paura per gli automobilisti che hanno attraversato Vigna Clara, un uomo in sella a uno scooter con volto coperto da casco integrale, venerdì 15 marzo, ha cercato nel giro di mezz’ora di rapinare quattro conducenti di auto.

Il primo tentativo da parte dell’uomo è stato in via Bellotti, il secondo via Fortunato, il terzo in via degli Orti della Farnesina e poi ancora una quarta volta in piazza dei Giochi Delfini. Nessuno andato a segno. Intanto, però, sono sopraggiunti gli uomini della Polizia che hanno messo in fuga il malvivente che ha fatto velocemente perdere le sue tracce.

Il modus operandi sempre lo stesso

Il modus operandi, poi ricostruito dagli agenti, in tutti i casi era stato sempre lo stesso: ‘Dammi tutti i soldi e i preziosi. Ho una pistola in tasca’. Ma gli automobilisti presi di mira non si sono fatti intimorire e si sono allontanati velocemente dal luogo teatro dell’agguato. Il rapinatore insoddisfatto, per niente pago del risultato ottenuto, ci riprovava con un’altra vittima. Fino a quando deve aver visto le auto della Polizia arrivare in zona e si è dileguato in fretta.

Un rapinatore che sembra emulare la banda degli orologi

Lo scooterista rapinatore sembrerebbe quasi un emulatore della banda che da qualche tempo semina il panico per le strade di Roma e che è riuscita a mettere a segno una serie di colpi ai danni di persone facoltose sottraendogli orologi preziosi e gioielli. Tra le vittime, negli ultimi giorni di febbraio, una dirigente di Bulgari che sotto la minaccia di una pistola si era vista portare via bracciali e orologio, a seguire l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, era stata rapinata dell’orologio e ancora un imprenditore aveva subito identico trattamento. Tutti e tre nel traffico erano stati accostati da uno scooter con a bordo due uomini che li avevano rapinati di orologi e gioielli.