Roma Termini nel caos: un guasto elettrico manda in tilt la principale stazione d’Italia

A partire dalle 11 e 10 di oggi Trenitalia ha reso noto che la circolazione ferroviaria ‘è fortemente rallentata per un guasto alla linea elettrica’ a Roma Termini. Un disagio notevole per chi deve viaggiare in treno visto che i tempi di percorrenza prevedono ritardi anche di 90 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni di treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali. Disguidi che stanno creando il caos nella principale stazione ferroviaria non della Capitale, ma d’Italia. Le maggiori conseguenze, a causa del guasto, si stanno registrando sulle linee verso Formia, Cassino, Civitavecchia e Fiumicino Aeroporto. In particolare i treni in partenza e diretti a Civitavecchia terminano il loro percorso ad Ostiense.

I tecnici di Trenitalia al lavoro per risolvere il problema

L’azienda pubblica partecipata sta aggiornando sulla situazione sul suo sito internet, ma, al momento almeno, per quanto venga garantito dalla società che i tecnici sono al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile il problema, non è chiaro a che ora la situazione tornerà alla normalità. La rabbia dei passeggeri sale con il trascorrere delle ore, a causa di attese interminabili, lamentando poca chiarezza nell’informazione. Sembra che, come riporta Il Messaggero, i viaggiatori, arrivati in prossimità di Termini siano anche stati invitati a scendere dai convogli e raggiungere la stazione a piedi.

Intensificata l’assistenza agli utenti

Trenitalia rivolge l’invito all’utenza a ‘utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti’. Perché sono stati intensificati assistenza e informazioni negli scali ferroviari e sui treni interessati per cercare di andare incontro alle esigenze e alle richieste del gran numero di gente che si accalca a Termini in cerca di un convoglio che raggiunga la destinazione programmata. Seppure, quindi, la circolazione ferroviaria risulta garantita, i viaggiatori dovranno fare i conti con grandi difficoltà almeno fino a quando non verrà risolto il problema.