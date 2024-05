Roma, terrore al semaforo: gli entra in auto e l’afferra al collo: “Continua a guidare”

Momenti di terrore quelli vissuti da una donna a Roma mentre era ferma al semaforo. Un uomo è entrato improvvisamente sulla sua auto afferrandola per il collo: è successo all’Eur. Cosa sappiamo.

Afferrata per il collo mentre era ferma al semaforo, questo l’incubo vissuto da un’automobilista nella zona dell’Eur a Roma nelle scorse ore. La donna si trovava in Via Rhodesia, una traversa di Viale dell’Oceano Atlantico, a ridosso della Colombo, quando improvvisamente un uomo ha fatto irruzione nella sua auto. Prima di iniziare a minacciarla.

Donna afferrata per il collo mentre era ferma al semaforo dell’Eur

La donna però ha mantenuto i nervi saldi e, c’è da dire, anche un’invidiabile freddezza nonostante la situazione di estrema pericolosità. Nonostante le minacce, l’automobilista si è diretta verso un gruppo di persone, chiedendo loro aiuto. Fortuna ha voluto che in mezzo a loro ci fosse un Carabiniere libero dal servizio e in borghese, che, capito sin dai primi istanti la gravità della situazione è intervenuto scagliandosi sull’uomo fino a riuscire a bloccarlo. Dopodiché ha richiesto l’invio di rinforzi ai colleghi dell’Eur.

L’aggressione

I Carabinieri, una volta soccorso la vittima, hanno potuto così ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ed è stata la stessa donna, in sede di denuncia, a raccontare tutto ai Militari. “Mi trovavo ferma al semaforo quando improvvisamente mi sono sentita afferrare al collo”, questo il racconto (nostra parafrasi, ndr) fornito agli operatori. L’uomo, di 49 anni, l’ha quindi minacciata intimandole di proseguire la marcia impossessandosi nel frattempo della sua borsa.

L’uomo era scappato dall’Ospedale

I Carabinieri sono riusciti ad accertare inoltre che l’aggressore, poco prima, si era allontanato dal pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio” e una volta giunto all’esterno della struttura ospedaliera si era introdotto all’interno dell’auto della donna. Per questo motivo, l’indagato è stato arrestato e condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere.