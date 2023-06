Roma. Terrore in libreria, auto si schianta contro la vetrina: autista in codice rosso

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente che si è verificato, alle 14 di ieri, martedì 27 giugno, in via dei Giuochi Delfici a Roma. Una donna alla guida di una Mini Countryman che ha perso il controllo della sua auto finendo contro la vetrina della libreria Velitti. Una scena da brividi soprattutto per i tre dipendenti e una cliente che si trovava nel negozio insieme ai suoi tre bambini.

La testimonianza di una dipendente

‘Abbiamo sentito il rumore di un’auto impazzita – racconta uno dei dipendenti della libreria – pensavamo fossero ragazzi. Poi all’improvviso la macchina ha sfondato la vetrina’. Ci sono stati momenti di vero panico nell’esercizio commerciale visto che proprio pochi istanti prima ‘ero rientrata dopo essermi andata a prendere un panino. Questione di secondi e le cose sarebbero andate diversamente per me’ prosegue la commessa.

Ingenti i danni per la libreria

Ingenti i danni per il negozio dove è andata in frantumi la vetrina principale, altri vetri e scaffalature. ‘ I vetri sono schizzati e i libri hanno iniziato a volare’. Un grande spavento per le sette persone che si trovavano all’interno della libreria al momento dei fatti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per prestare soccorso alla conducente della vettura che, sembrerebbe, aver avuto un malore poco prima di finire con la sua Mini nel negozio, gli agenti della Polizia, i Vigili del fuoco e gli uomini della Polizia locale di Roma capitale.

Nel negozio c’erano 7 persone al momento dello schianto

Dopo un primo momento di choc i gestori della libreria si sono adoperati immediatamente per gli interventi di riparazione. Nella mattina di oggi, l’attività commerciale è regolarmente aperta alla sua clientela, mentre proseguono gli interventi di riparazione. Nonostante il grande spavento, per fortuna, le persone presenti all’interno del negozio al momento dell’incidente, non hanno riportato ferite, mentre la guidatrice della macchina, seppure soccorsa in codice rosso, non sembra versi in pericolo di vita.