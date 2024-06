Roma | Terrore nel piccolo borgo, 41enne accoltellato e trovato in una pozza di sangue

Tentato omicidio nel paese alle porte di Roma, uomo finisce accoltellato durante la furibonda lite tra coinquilini. L’allarme alle prime ore del mattino: sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima dell’aggressione versa in gravi condizioni. La vicenda.

Momenti di terrore all’alba di oggi in un piccolo borgo situato in provincia di Roma, alle porte proprio dalla Capitale. Una furibonda lite, scoppiata tra gli occupanti di un appartamento, ha provocato il ferimento in modo grave di un 41enne, finito accoltellato. L’uomo è stato portato in condizioni critiche in Ospedale mentre il suo aggressore è stato fermato: deve rispondere adesso di tentato omicidio. Ma andiamo con ordine.

Tentato omicidio a Sant’Angelo Romano

Il tutto è successo nel borgo di Sant’Angelo Romano, paese di poco meno di 5.000 anime situato a nord est di Roma. Qui, in un’abitazione di via Nazionale, il 118 era stato allertato da un residente “per una lite furibonda in corso” che si stava verificando in un’abitazione occupata da cittadini egiziani.

All’arrivo sul posto dei soccorsi lo scenario era però a dir poco raccapricciante. A terra c’era un uomo, il 41enne per l’appunto, agonizzante e con una vistosa ferita al petto, dalla quale perdeva copiosamente sangue. Non senza difficoltà, anche per via delle difficoltà linguistiche, è riuscito a riferire agli operatori di essere stato colpito al culmine di una lite scoppiata per futili motivi dal proprio coinquilino nonché connazionale.

I soccorsi

L’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Monterotondo e successivamente all’Ospedale S. Andrea della Capitale, dove è stato sottoposto a delicate manovre di rianimazione riuscendo infine ad essere stabilizzato. In questo momento si trova tuttora in osservazione. Parallelamente i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli, intervenuti sul posto unitamente ai colleghi della locale stazione, hanno eseguito i primi sopralluoghi e il repertamento delle tracce utili, sequestrando al contempo il coltello utilizzato.

Arrestato l’aggressore

Fermato e tratto in arresto dai Carabinieri della locale stazione l’autore dell’aggressione. Si tratta di un cittadino egiziano di 51 anni: l’uomo è stato portato in carcere su disposizione del magistrato della Procura di Tivoli e si attende ora la convalida.