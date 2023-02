Roma, Tiburtino come il Bronx: baby gang aggredisce e tenta di rapinare i passanti

Al Tiburtino c’è una baby gang di ragazzini tra i 13 e i 15 anni tutti italiani che stazionano nella scorciatoia che collega via Feronia e via Marica, in attesa di eventuali passanti da prendere di mira: li circondano, li inseguono e provano a rapinarli. A raccontare il susseguirsi di episodi che ormai stanno terrorizzando il quartiere è Il Messaggero che sottolinea come nelle ultime settimane si siano consumate tre aggressioni.

Nella stradina tra via Feronia e via Marica gli agguati dei ragazzini

L’ultima, in ordine di tempo, quella che si è verificata ai danni di una donna nel pomeriggio dell’11 febbraio. La sfortunata è rimasta vittima di un agguato da parte della banda che l’ha accerchiata e poi inseguita. La donna fuggita prontamente all’assalto dei ragazzini è riuscita a scappare ferendosi e poi ha anche cercato di sporgere denuncia, ma “senza referto è tutto inutile” le avrebbero detto.

Ma le aggressioni si ripetono da giorni. In molti hanno notato quel gruppetto di ragazzi malintenzionati che aspettano la ‘preda’ di turno per cercare di mettere a segno una rapina. Una donna a bordo della sua auto nella notte di qualche giorno fa si è fermata nei pressi di quella scorciatoia per guardare quel gruppo di ragazzini che l’avrebbero anche invitata a fermarsi, ma “ho tirato dritto” ed evidentemente ha fatto bene, visto che nonostante la giovane età non sembra avere scrupoli il gruppo di giovanissimi che ‘attacca’ indistintamente uomini e donne.

La paura dei residenti che protestano sui social

Nel quartiere la gente ha paura e la scorciatoia è diventata off-limits. Sui social i residenti protestano per questo stato di cose, non si sentono protetti dalle forze dell’ordine che dal canto loro senza denuncia non possono intervenire. Insomma quei 6 ragazzini hanno preso possesso della stradina dove è meglio non passare se non si vuole rischiare di diventare vittime di un agguato.