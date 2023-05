Roma, tifosi del Bayer distruggono un bus Atac: l’ira di Patanè sui social

Roma non è nuova ad atti vandalici da parte di tifosi in trasferta. E anche ieri un mezzo Atac è stato vandalizzato da alcuni supporter del Bayer Leverkusen. A documentare l’accaduto, stavolta, è stato l’assessore alla Mobilità capitolino, Eugenio Patanè, con un post sui social nel quale manifesta sdegno per quanto accaduto.

Il commento dell’assessore Eugenio Patanè all’accaduto

“Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen – a scritto Patanè – hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera (ieri ndr). Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l’increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna”.

Nel ricordare un episodio di ormai otto anni fa l’Assessore sottolinea: “Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell’accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata”.

Un anno fa un mezzo Atac è stato vandalizzato dai tifosi olandesi

Purtroppo, la verità è che sono anche più recenti i casi nei quali tifoserie straniere hanno preso di mira un mezzo Atac. Basta ricordare marzo dello scorso anno quando gli olandesi del Vitesse, dopo aver assistito al match allo Stadio Olimpico valido per l’Europa Conference League,, distrussero un mezzo pubblico: l’autobus di linea 7605. In quel caso sono stati danneggiati il pannello divisorio disabili della vettura 4458 del deposito di Tor Sapienza e l’indicatore fermata prenotata della 3086 del deposito di Grottarossa.

Il ripetersi di questi episodi e la condivisione sui social da parte dell’Assessore ha fatto scatenare una serie di commenti di indignazione da parte dei romani, alcuni dei quali non hanno mancato di sottolineare che si è trattato di un’assurda reazione alla sconfitta subita dalla Roma nella partita che si è disputata ieri sera.