Roma, torna al negozio e ci trova il ladro dentro: ‘scazzottata’ in pizzeria a Prati

E’ rientrato in pizzeria e ci ha trovato dentro…il ladro. Disavventura per il titolare di un locale nel quartiere Prati a Roma che nei giorni scorsi ha subito un tentativo di furto beccando però il ladro in flagrante. E così, proprio all’interno del locale, è scoppiata una colluttazione, prima dell’intervento della Polizia che ha arrestato il malvivente.

Tentato furto alla pizzeria in Via Leone IV a Prati

A finire in manette per mano degli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato è stato un italiano di 51 anni. L’uomo, poco prima, aveva forzato la porta di una pizzeria in via Leone, a Prati, introducendosi all’interno; ma in quel momento il titolare stava tornando al negozio ed ha sorpreso il ladro all’interno ingaggiando con lui a quel punto una colluttazione. Successivamente il 51enne è stato bloccato dai poliziotti giunti sul posto. A seguito di convalida nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: l’accusa a suo carico è quella di rapina.



Gli arresti della Polizia a Roma negli ultimi giorni

Quattro in tutto le persone arrestate da parte della Polizia di Stato negli ultimi giorni a Roma – tra cui l’uomo nel quartiere Prati – grazie al rafforzamento e alla rimodulazione delle attività di prevenzione, mirate alla repressione di furti e rapine commesse all’interno di appartamenti o presso gli esercizi pubblici. Nello specifico due cittadini albanesi di 31 e 38 anni sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di tentato furto al 6° piano di un condominio in via Benedetto Croce. Preso anche il rapinatore che a fine gennaio, armato di pistola e travisato con un cappello e una mascherina, aveva commesso una rapina presso una sala scommesse di via Selva Candida.

