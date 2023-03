Roma, trasporto d’organi: due viaggi salva-vita della Polizia di Stato

È stato un trasporto ‘prezioso’ quello svolto ieri dagli uomini della Questura di Roma. Il trasporto di organi espiantati presso l’ospedale Gemelli della Capitale e trasportati in due città diverse: a Siena nell’ospedale Santa Maria alle Scotte e nel presidio ospedaliero Vincenzo Monaldi di Napoli.

La staffetta tra gli uomini della Questura e i colleghi della Stradale

Il trasporto sul tratto urbano è stato svolto dalla Polizia di Roma, mentre nel tratto autostradale dalla Polizia stradale. Si tratta di viaggi che vengono effettuati ad altissima velocità per consentire di salvare vite umane. Ed è l’unico caso nel quale la Polizia a bordo di una Lamborghini Huracàn può viaggiare raggiungendo i 300 chilometri orari.

In un caso gli agenti incaricati hanno dovuto percorrere oltre 230 chilometri, nell’altro oltre 225 chilometri. Fondamentale la celerità in questi casi, per riuscire a salvare la vita delle persone alle quali gli organi sono destinati, per questo motivo viene utilizzata la supercar con la livrea della Polizia di Stato, che già in passato ha consentito di salvare molte vite.

La Lamborghini: una supercar utilizzata per salvare vite

Un servizio essenziale per il quale anche la macchina, la Lamborghini, è stata dotata di un bagagliaio anteriore speciale, equipaggiato di un frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. La possibilità di usufruire di un’auto tanto eccezionale, è stata possibile grazie a un regalo che la Lamborghini ha fatto alla Polizia, allo scopo di consentire questo tipo di interventi estremamente urgenti.

Al momento si contano oltre 350 servizi operativi svolti dalla Lamborghini della Polizia su strade e autostrade italiane per la consegna di organi da trapiantare, ma è stata utilizzata anche per incontri sull’educazione stradale. E ieri, ancora una volta la Lamborghini con a bordo gli agenti di Polizia si è resa protagonista di un intervento salvavita con una corsa da Roma verso Siena e Napoli. Missioni importanti che consentono che gli organi dei donatori possano regalare una speranza di vita ad altre persone.