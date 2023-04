Roma, tutti pazzi per il MoonSwatch: in centinaia in fila su via del Corso per comprarne uno

Il MoonSwatch è una delle grandi novità della collezione Omega Swatch 2023. È stato lanciato da pochi giorni e c’è già la corsa degli appassionati e collezionisti all’acquisto dell’orologio. Se, intatti, l’orologio è stato disponibile sin dal 7 marzo scorso nelle boutique di Londra, Tokyo, Milano e Zurigo, a partire da oggi sarà disponibili anche a Roma. Ed è evidente, viste le file che si registrano in via del Corso a Roma, dove sarà possibile acquistarlo a partire dalle 20 di stasera.

In centinaia in fila in via del Corso

Un assembramento di persone è in coda dalle prime ore di stamattina, qualcuno addirittura da ieri sera, e aspetta pazientemente di poter comprare l’orologio, con tanto di Polizia che vigila che non ci siano incidenti e qualche furbetto che ha pagato qualcuno per fare la fila e comprare il MunSwatch al suo posto. Per le centinaia di persone in coda davanti al rinomato negozio, l’acquisto sembra essere una priorità ed è probabile che il numero delle persone continui ad aumentare.

La paura per tutti è di non arrivare in tempo. Il rischio che una volta riusciti ad entrare nel negozio, il prezioso orologio sia finito è concreta. Generalmente, quando vengono proposte nuove collezioni, arrivano in numero esiguo negli esercizi commerciali. Ma cos’ha questo orologio di così particolare da indurre le persone a fare filo chilometriche e di ore e ore pur di riuscire ad acquistarlo?

Quali sono le caratteristiche di questo orologio che lo rendono tanto ‘prezioso’

Il MoonSwatch la le lancette ricoperte di oro, per richiamare il legame che ha con la luna, e sarebbero state realizzate, secondo le dichiarazioni rese dalla casa produttrice durante la luna piena di febbraio. La particolarità sta nel fatto che, pur non essendo una edizione limitata, la quantità prodotta è numerata, in quanto dipendente dal numero di lancette centrali prodotte. Sembrerebbe che, tra le altre cose, ogni acquirente, possa comprarne esclusivamente uno.