Roma, un casco di banane per distinguere la droga: sequestrati 11 kili di hashish

Avevano disegnato su ogni singolo panetto di “fumo” un casco di banane così da distinguere la droga. È durato poco il piano di tre vent’enni, arrestati in fragranza di reato per detenzione di spaccio di stupefacenti. Le operazioni sono state effettuate nel quartiere romano di Primavalle dalla Polizia di Stato, nell’ambito dell’ultima operazione antidroga.

Le indagini della Polizia: trovati 3 kili di hashish

L’indagine è scaturita da un controllo degli agenti del XIV Distretto Primavalle ad un ragazzo seduto in un’auto parcheggiata in zona Torrevecchia. L’odore acre e inconfondibile dell’hashish, nettamente percepito dai poliziotti, ha convinto gli stessi ad approfondire gli accertamenti.

In un borsone, parzialmente nascosto sotto ai sedili, c’erano 3 kili di droga suddivisa in panetti. Su ogni singolo pezzo, a mo’ di etichetta, c’era un foglietto con raffigurato un casco di banane. Gli investigatori, ipotizzando che la posizione del giovane non fosse casuale, hanno atteso “in appostamento” alcuni minuti ed hanno visto arrivare due fratelli.

La perquisizione

Dopo una rapida indagine gli agenti hanno individuato un appartamento in uso ai ragazzi e perquisendo questa abitazione sono stati trovati altri 8 kili di hashish, confezionato nella stessa maniera di quello trovato nell’auto, ed il materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’arresto

Dopo gli accertamenti di rito i 3 ventenni sono stati arrestati. Il GIP del Tribunale di Roma ha convalidato la misura adottata dalla Polizia Giudiziaria e, per 2 dei 3 indagati, ha disposto l’obbligo di presentazione alla PG.