Roma, un PC per entrare nelle centraline e replicare chiavi delle auto: la scoperta ai Parioli

Ladri hi-tech a Roma, con sistemi sempre più ingegnosi per rubare le auto in sosta. L’ultimo caso arriva dai Parioli, zona “in” della Capitale, dove un ladro è stato bloccato mentre con un computer si aggirava tra le macchine parcheggiate.

Auto sempre più automatizzate e tecnologiche ma, per questo, paradossalmente più esposte a rischi. Di pari passo con l’innovazione viaggia infatti la specializzazione da parte dei criminali in sistemi sempre più sofisticati per accedere ai software che ormai regolano e gestiscono praticamente tutto delle nostre macchine. In queste ore, in tal senso, i Carabinieri hanno sequestrato un particolare tipo di computer che in poco tempo era in grado di aprirsi un “varco” nel sistema installato nelle auto.

Furti in metro a Roma: “Agiscono in 10 secondi, ecco la tecnica che usano” (ilcorrieredellacitta.com)

Come funziona il PC che permette di “entrare” nelle macchine in sosta

Un’intrusione virtuale, insomma, per poi arrivare a quella fisica, reale. Grazie a questo tipo di pc infatti i malviventi sono in grado di collegarsi alle auto per fornire una diagnosi del veicolo – come quelli che vengono usati quando riscontriamo un guasto – e allo stesso tempo ottenere informazioni riservate, sensibili. Che in teoria non dovrebbero essere rivelate.

In teoria appunto. Con questi software, invece, i malviventi possono arrivare a clonare una chiave o perfino bypassare le centraline di accensione. Un vero e proprio grimaldello 2.0, in grado di scardinare in pochi minuti le “resistenze” del sistema operativo e accedere così in modo “pulito” all’interno del veicolo parcheggiato in sosta. E a quel punto il gioco è fatto.

Ladro hi-tech arrestato ai Parioli

L’ultimo caso registrato a Roma risale a questa notte. Un uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Casperia, nel quartiere Parioli, quando è stato notato dai Carabinieri della locale stazione. I Militari, a quel punto, hanno deciso di approfondire la situazione e lo hanno bloccato. Ed è qui che gli operatori hanno trovato diversi attrezzi da scasso, due centraline per auto e il computer con questo sistema avanzato di diagnostica per auto. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso accertamenti dei Carabinieri per risalire alla provenienza delle centraline e del PC. L’uomo, un 42enne argentino, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione.