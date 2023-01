Roma, urinano sulle auto in sosta: scoppia la rabbia sui social

Atti vandalici sgradevoli quelli che da qualche tempo si ripetono in zona Settebagni a Roma. Gli abitanti di zona si trovano le macchine, lasciate regolarmente in sosta, bagnate da… urina. Sono stati proprio i cittadini del quartiere a denunciare quanto si sta verificando nel rione capitolino sui social. “Che vandali, uno dei peggiori atti da vigliacchi che si può fare! Non c’è niente di più vergognoso”, è una dei residenti che amareggiata per quanto si sta registrando da giorni, commenta il post pubblicato su Facebook.

Il disgusto dei residenti manifestato sui social

“Vergognoso” scrive un altro utente. Uno scherzo (qualora volesse essere un gioco) di cattivo gusto che era già capitato già lo scorso anno in via delle Lucarie quando la proprietaria della macchina, una Fiat, aveva trovato la fiancata della sua vettura completamente rigata e coperta, soprattutto nel lato conducente, di pipì. Un insensato atto di inciviltà si era consumato nel quartiere di Settebagni. Dei vandali, senza alcun apparente motivo, avevano urinato su alcune auto parcheggiate.

Il ‘fenomeno’ si era verificato già lo scorso anno

Si sperava che fosse un fatto ormai archiviato, ma purtroppo dopo un anno il ‘fenomeno’ è tornato a ripetersi nel quartiere romano di Settebagni e anche stavolta alcuni residenti – che già lamentano uno stato di degrado a causa dei rifiuti – si sono trovati con l’auto imbrattata di urina. La rabbia, ma anche l’amarezza che gli abitanti di zona manifestano è tanta per un gesto di cattivo gusto che non trova alcuna spiegazione. Seppure si fosse trattata di una ‘ragazzata’, resta il fatto che sarebbe una ragazzata estremamente sgradevole che non può non provocare rabbia… Al momento non si ha alcuna idea di chi possa essere l’autore o gli autori. Ma l’attenzione resta alta tra i cittadini del quartiere di Roma che sono stanchi di dover subire.