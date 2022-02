Roma, verniciavano e riparavano auto, ma era tutto abusivo: sequestrata officina

Si erano fatti un buon nome come carrozzieri, con lavori di verniciatura e sistemazione delle vetture incidentale a prezzi concorrenziali, ma in realtà la loro officina era abusiva. Per questo gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia hanno posto sotto sequestro l’attività, in zona Prima Porta.

Tutto nasce da una serie di accertamenti svolti dagli agenti, al termine dei quali sono emerse gravi irregolarità amministrative che hanno comportato la chiusura dell’officina, il sequestro delle strutture utilizzate, dei macchinari e del forno per la verniciatura delle carrozzerie delle automobili. Oltre al sequestro, sono state contestate al responsabile dell’officina, un uomo di 60 anni, sanzioni amministrative per un valore di oltre 5.000 euro.

Leggi anche: Roma, blatte dentro il minimarket: chiuso

I controlli della polizia locale

Ma questo non è l’unico controllo effettuato dai caschi bianchi romani: ieri, infatti, gli agenti si sono concentrati sui minimarket e sui pubblici esercizi nelle zone di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina e grazie alle verifiche sono state scoperte una serie di irregolarità, che hanno fatto scattare sanzioni per un ammontare superiore a 8mila euro.

Leggi anche: Saccheggiavano boutique più esclusive di Roma e Milano con “borse schermate”: colpi da oltre 50.000 euro

Le anomalie riscontrate dagli agenti

Principalmente gli agenti hanno riscontrato la mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita, l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità dei prodotti e altri illeciti amministrativi. In uno degli esercizi commerciali controllati gli agenti intervenuti hanno provveduto inoltre al sequestro di un consistente quantitativo di buste di plastica non biodegradabili, e pertanto non conformi alla vigente normativa.

Ma non ci sono stati solo illeciti amministrativi: in molti ristoranti che locali pubblici, invece, è stata riscontrata l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie relative agli ambienti di preparazione dei cibi e alla conservazione dei prodotti. In questi locali per questo motivo, oltre alle sanzioni previste, gli agenti provvederanno ad inviare una segnalazione alla Asl di zona.