Roma, Via dei Fori Imperiali isola pedonale il 29 giugno e il 2 luglio: bus deviati, la viabilità modificata

Due giornate in cui Via dei Fori Imperiali a Roma diventerà isola pedonale e dunque sarà chiusa al traffico. E’ questo quanto reso noto dal Campidoglio per le giornate di domani, 29 giugno 2023 (festa dei Santi Pietro e Paolo), e per quella di domenica 2 luglio 2023. Cambierà pertanto la viabilità soprattutto per ciò che concerne il trasporto pubblico locale. Ecco dunque tutte le modifiche in merito.

TPL modificato con Via dei Fori Imperiali isola pedonale, i nuovi percorsi

Giovedì 29 giugno e domenica 2 luglio, giornate festive, via dei Fori Imperiali sarà pertanto isola pedonale. In sintesi saranno deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118 mentre nelle notti tra mercoledì e giovedì e poi quella tra sabato e domenica, a spostarsi sarà invece la nMB. A rendere noti tutti i particolari è, come di consueto, il portale Roma Mobilita. Ricordiamo inoltre che in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo saranno anche altre le modifiche alla circolazione (qui tutti i particolari).

Gli autobus

Per la linea 51, in arrivo da viale Castrense, da piazza del Colosseo percorso su via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Porta Capena, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, Bocca della Verità, via Petroselli, via del Foro Olitorio, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli e da qui piazza Venezia. Da piazza Venezia, itinerario su piazza San Marco, via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e percorso abituale a partire da via Labicana.

La 75, tra via Cavour e piazza del Colosseo, transiterà su via Labicana e via Merulana.

Per la 85, direzione Termini, da piazza del Colosseo percorso su via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, Bocca della Verità, via Petroselli, via del Foro Olitorio, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli e da qui piazza Venezia. Da piazza Venezia, direzione Arco di Travertino, itinerario su via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e percorso abituale a partire da via Labicana.

La 87, direzione viale Giulio Cesare, da piazza del Colosseo proseguirà su via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, Bocca della Verità, via Petroselli, via del Foro Olitorio, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli e da qui piazza Venezia. Da piazza Venezia, direzione Colli Albani, itinerario su via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e percorso abituale a partire da via Labicana.

La 118, in arrivo dall’Appia, da via Petroselli proseguirà su via del Foro Olitorio, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via San Marco, via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli e da qui piazza Venezia. Da piazza Venezia, itinerario su piazza San Marco, via San Venanzio, piazza dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla e da qui percorso abituale.

La nMB

Per quanto riguarda invece la linea di bus nMB, che di notte segue lo stesso percorso della metro B, direzione Laurentina, da via Cavour proseguirà su via degli Annibaldi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna e percorso regolare. Non passerà davanti alla stazione metro di Colosseo. Verso Rebibbia, invece, da piazza del Colosseo continuerà su via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino e via Cavour. Da qui seguirà il consueto itinerario. Salterà il passaggio davanti alle stazioni metro di Colosseo e Cavour.