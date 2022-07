Roma, violento scontro auto moto: 56enne morto sul colpo

Attimi di paura oggi, 15 luglio, a causa di un terribile incidente stradale. Uno scontro violento quello che ha coinvolto un’auto ed una moto, non lasciando purtroppo scampo al conducente del mezzo a due ruote che è deceduto.

Incidente in via Casal Bianco: i fatti

Il terribile incidente è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via Casal Bianco, all’altezza di via Rubellia. Qui un’auto, una Citroen C3, e una moto, Honda sh 300, si sono scontrate. Nel violento impatto ha avuto la peggio il conducente del motoveicolo, un uomo italiano di 56 anni, che nonostante i tentativi di soccorso è purtroppo deceduto.

I soccorsi

Vani purtroppo i soccorsi da parte del personale del 118 che, data la gravità della situazione, è giunto sul posto con l’eliambulanza. Alla guida dell’auto invece c’era una donna italiana insieme a suo marito. La signora è stata poi condotta al Pertini per tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini

Oltre al personale sanitario sul posto era presente anche la Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Tiburtino. Sono tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.