Roma. Vuota per Pasqua, palazzina finisce nel mirino dei ladri: 5 furti in due ore

Roma. Una Pasqua ed un lunedì dell’Angelo decisamente amari quelli con i quali hanno dovuto fare i conti i residenti del quartiere di Fonte Laurentina. Approfittando delle abitazioni vuote proprio in occasione della Pasqua, una banda di ladri ha messo a segno diversi colpi all’interno di una palazzina. In totale, sono stati cinque gli appartamenti finiti nel mirino dei malviventi. Di questi quattro furti sono stati messi a segno mentre il quinto non è andato in porto.

Palazzina presa di mira dai ladri, 5 furti nel weekend pasquale

I fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra il 9 e il 10 aprile scorso. Siamo nel quartiere residenziale di Fonte Laurentina, precisamente in via Luigi De Marchi 8 quando una banda di malviventi ha preso di mira la palazzina ed approfittando della mancanza dei proprietari – via per le festività pasquali – ha messo a segno ben cinque colpi. Di questi quattro sono riusciti mentre l’ultimo, il quanto, non è andato in porto. Una sorpresa decisamente amara quella con la quale i proprietari hanno poi dovuto fare i conti che hanno poi segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. La prima segnalazione al NUE è arrivata intorno all’una della notte a Cavallo di Pasqua e Pasquetta. A questa ne sono seguite altre quattro, andate di pari passo con il rientro dei proprietari nelle abitazioni. I furti consumati sono stati quattro.

Il bottino e le tempistiche

In tre casi il valore degli oggetti sottratti è stato di modica entità mentre nel quarto caso i ladri sono riusciti a portare via anche alcuni gioielli. Un copione che si è ripetuto identico casa per casa e che ha visto impegnati i topi di appartamento per circa un paio di ore. Stando a quanto riferitoci dalla Polizia, infatti, i malviventi avrebbero operato in un arco temporale che va dall’una alle tre di notte. Ad agire, probabilmente, una banda di ladri professionisti che ha approfittato dall’essenza dei proprietari degli appartamenti per mettere a segno furti e scappare poi indisturbata con il bottino.