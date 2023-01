Roma, i vicini si accorgono del furto, escono e bloccano le ladre in fuga: avevano svaligiato un appartamento

Sono state fermate dai condomini perché ritenute autrici del furto in un appartamento nel quartiere Trionfale Camilluccia. A seguire sono accorsi gli uomini del Commissariato Monte Mario e della Sezione Volanti chiamati ad intervenire per ricostruire quanto accaduto ed eventualmente procedere nei confronti delle presunte ladre. I poliziotti hanno acquisito le testimonianze di alcuni condomini di uno stabile che avevano bloccato 2 ragazze le quali, stando al racconto dei proprietari delle abitazioni, erano state da loro sorprese mentre tentavano la fuga dopo aver rubato in uno degli appartamenti.

Le indagini degli agenti accorsi sul posto

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini nella palazzina supportati dal racconto dei condomini e, nel corso delle perquisizioni, hanno effettivamente trovato la serratura di una porta danneggiata e all’interno dell’abitazione era tutto a soqquadro. Nelle ricerche la Polizia ha rinvenuto, dentro quella casa, anche un calzino con dentro arnesi atti allo scasso. Le attività investigative sono state ampliate anche nelle vicinanze dello stabile, dove è stata ritrovata parte della refurtiva, mentre un piccolo oggetto è stato rinvenuto nella borsa di una delle due ragazze.

La convalida dell’arresto davanti al Giudice

Per una delle due donne la Procura ordinaria ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma la convalida dell’arresto con l’accusa di furto aggravato e l’applicazione dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. La collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine si è rivelata ancora una volta preziosa. I poliziotti, grazie infatti alla segnalazione tempestiva da parte dei residenti nella palazzina presa di mira dalle ladre, sono riusciti a bloccare le due sospettate e procedere nei loro confronti. In più la tempestività si è rivelata preziosa anche per recuperare il ‘malloppo’ e restituirlo ai legittimi proprietari.