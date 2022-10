Russell Crowe, Gualtieri, Onorato e il siparietto al Campidoglio: ”Siamo tutti della Lazio”

“Mi chiamo Massimo Decimo Meridio , comandante dell’esercito del nord , generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Roberto Gualtieri. Padre di un figlio…”. Insomma, il gladiatore da ribelle e rivoluzionario ante litteram per la città di Roma, è diventato un uomo delle istituzioni, incontrando il Primo Cittadino della Capitale e ricevendo il premio di ”Ambasciatore di Roma nel mondo”. Non è più di certo l’Ispanico che conosciamo da anni, da sempre. Ma si sa, che l’età fa brutti scherzi. Inoltre, non è l’unica notizia di questa domenica mattina, perché Russell Crowe ha dichiarato apertamente anche di essere della Lazio. Cosa che non è passata inosservata in Campidoglio.

Russel Crowe Ambasciatore di Roma nel mondo

Ma cosa è successo? Niente di particolarmente esorbitante, quello che già era stato anticipato qualche giorno fa ma che ora è diventato realtà grazie ad un siparietto davvero sensazionale andato in scena venerdì scorso al Campidoglio. Venerdì 14 ottobre, infatti, Russell Crowe è stato in visita al Campidoglio, e qui ha incontrato il suo imperatore, Roberto Gualtieri, che ha deciso di premiarlo come ”Ambasciatore di Roma nel mondo”.

Il siparietto al Campidoglio con Massimo Decimo Meridio

Ecco che in questa combinazione più unica che rara di elementi discordanti ed eterogenei, è scattato un siparietto davvero molto particolare con una certa intesa tra i partecipanti. Un altro degli entusiasti partecipanti è stato certamente anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda che, tra le altre cose, è anche un tifoso della Lazio, come il nostro Russell: ”Siamo tutti della Lazio” ha detto l’assessore rivolgendosi all’attore americano e lanciando uno sguardo anche agli altri amici biancocelesti. Ma poi ha aggiunto: ”Lui però (riferito a Gualtieri) è della Roma”. ”Siete in minoranza” ha subito risposto scherzando Gualtieri, il tutto sotto lo sguardo divertito e compiaciuto del gladiatore. Ma chi è l’imperato e chi l’intrattenitore? Verrebbe da chiedersi.

Cose serie: il derby di domenica prossima

Ad ogni modo, mediaticamente parlando, e per Russell, la giocata sembra aver funzionato, e ha strappato anche più di un sorriso all’attore stesso che, come detto, lo ripetiamo, è della Lazio. Le due tifoserie, del resto, sono anche in attesa del grande derby che si terrà domenica prossima, 6 novembre, ore 18.00, allo Stadio Olimpico. Chissà che il gladiatore seguirà il match con altrettanto entusiasmo.