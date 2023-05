Sagre a Roma e nel Lazio sabato 6 e domenica 7 maggio 2023: ecco quali e dove

La stagione primaverile è finalmente entrata nel vivo e il mese di maggio sarà davvero ricco di imperdibili quanto golose sagre. Quest’ultime rappresentano un ottimo modo per staccare la spina in compagnia dei propri amici e familiari, nonché l’occasione per fare una rigenerante gita fuori porta all’insegna del buon cibo e del buon vino. Un momento dedicato alla convivialità dove riscoprire i sapori tipici del territorio, per un’esperienza unica e golosa! Per il mese di maggio il calendario degli eventi è davvero ricco, ecco alcune sagre da non perdere.

Sagre a Roma e nel Lazio a maggio 2023: ecco dove e quando

Le sagre a Roma (e nel Lazio) durante il fine settimana

Torna anche quest’anno la sagra della fragola a Carchitti, frazione del comune di Palestrina. Evento che dalla bellezza di 44 edizioni sponsorizza e promuove il prodotto più tipico del territorio, ovvero una fragola piccola ma dal sapore decisamente intenso. Durante l’evento, le fragole verranno utilizzate nei modi più diversi (macedonia, torte, frullati e molto altro) mantenendo tuttavia inalterata l’esaltazione della fragola. La sagra si terrà il 6, 7, 13 e 14 maggio prossimo. Ma non solo degustazioni. I partecipanti potranno anche assistere a concerti e spettacoli.

Due giorni di gusto a Priverno

Segnaliamo questa volta a Priverno – in provincia di Latina- la “Sagra Agroalimentare”, la cui XXV edizione prenderà il via sabato sei e domenica 7 maggio. Patrocinata dal comune e organizzata dalla Pro Loco Priverno, l’evento ha come obiettivo quello di far scoprire e riscoprire ai visitatori le eccellenze enogastronomiche del territorio. La sagra coinvolgerà il centro storico di Priverno con la suggestiva cornice di Piazza San Giovanni XXIII.

La sagra del salame cotto e del pecorino romano a Nepi

Invece, nelle giornate del 12, 13 e 14 maggio prossimo a Nepi – piccolo comune della provincia di Viterbo – avrà luogo la sagra del salame cotto e del pecorino romano. La location scelta per l’occasione sarà quella del comune, per una tre giorni dove i visitatori potranno ammirare non solo le esposizioni ma anche degustare ed acquistare prodotti tipici della zona.