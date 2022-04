Salmonella nel cioccolato, non solo kinder: ecco tutte le marche richiamate

Allarme salmonella nel cioccolato. Dopo i casi che hanno visto protagonista il marchio commerciale Kinder, con conseguente ritiro di diversi lotti, altra cioccolata è stata ritirata dal mercato in quanto a rischio contaminazione. l ministero della Salute ha infatti pubblicati altri due avvisi lo scorso 22 aprile, ai quali ha fatto seguito una segnalazione per delle uova pasquali.

Si allunga purtroppo l’elenco dei prodotti kinder richiamati per possibile presenza di salmonella. L’ultimo avviso è stato pubblicato dal Ministero della Salute lo scorso 22 aprile, con la motivazione di “richiamo per rischio microbiologico”.

I prodotti interessati dalla segnalazione sono i seguenti:

Kinder Happy moments Minimix confezione da 162 gr;

Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons, confezione da 133 gr.

Per tutelare ulteriore la salute dei consumatori, il ministero ha esteso il richiamo anche ad una confezione contenente Kinder Schoko Bons 46 gr, già oggetto di precedenti richiami. Dunque, chi ha acquistato questo prodotto non deve consumarlo.

Come richiedere informazioni

Per tutte le domande in merito è attivo il servizio consumatori Ferrero al numero 800 90 96 90. Come specificato sul sito dell’azienda, ogni domanda o commento riceverà una risposta immediata; il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, ad esclusione dei giorni festivi e del sabato e la domenica. In alternativa, per inoltre le segnalazioni, è inoltre possibile servirsi del form presente sul sito nell’apposita sezione.

Allarme salmonella nel coccolato: a rischio anche altri prodotti

Ma è solo il marchio Kinder ad essere oggetto di richiami, purtroppo. Tra gli avvisi pubblicati il 22 aprile 2022 infatti ci sono anche delle uova di Pasqua a marchio Loving.

Nello specifico si tratta di uova senza lattosio, prodotti di GMF OLIVIERO f.lli srl nella sede di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. I lotti di produzione ritirati sono quelli aventi la sigla L22 035. Questa uova sono state segnalate a causa della “possibile presenza di latto- derivanti nel prodotto non dichiarati in etichetta”. Per questo, il ministero della Salute raccomanda alle persone intolleranti o allergiche alle proteine del latte di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita presso il quale è stato acquistato. Per i non allergici ovviamente il prodotto non presenta alcun rischio e può essere consumato tranquillamente.

