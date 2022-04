Kinder, ritirati dal mercato altri prodotti per salmonella: ecco quali, i lotti e la lista completa

Sembra non esserci tregua per l’azienda Kinder Ferrero perché se prima di Pasqua, quando nei supermercati gli scaffali erano pieni di uova di ogni tipo, alcuni prodotti sono stati ritirati per salmonella, ora la lista si allunga. E l’allerta resta alta anche in Italia.

Quali sono tutti i prodotti Kinder ritirati dal mercato in Italia

Tutti i prodotti che sono stati ritirati dal mercato sono stati confezionati e preparati nello stabilimento dell’azienda di Arlon, in Belgio. Dopo il primo richiamo alimentare in Irlanda e in Inghilterra e gli ovetti Schoko Bons della Ferrero, ritirati anche in Italia, l’azienda ha messo in allerta i cittadini perché il rischio salmonella ci sarebbe anche in altri prodotti. Dai Kinder Sorpresa T6 Pulcini ai Maxi Puffi e Miraculous, fino agli ultimi richiami di questi giorni, dopo Pasqua.

Sul sito del Ministero della Salute, infatti, sono stati resi noti tutti i richiami e i prodotti ritirati dal mercato e questa è la lista completa:

Kinder Uberrauschung (Sorpresa) Maxi e Kinder Uberrauschung Maxi Madchen in formato 100 grammi, con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione. Questi prodotti sono stati commercializzati da Ferrero Osterreich (Austria) e sono stati venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano.

in formato 100 grammi, con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione. Questi prodotti sono stati commercializzati da Ferrero Osterreich (Austria) e sono stati venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano. Kinder Schoko Bons , formato da 46, 125, 200, 300, 350, 500 e 750 grammi e Kinder Schoko Bons White in formato da 200 e 300 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, formato da 46, 125, 200, 300, 350, 500 e 750 grammi e in formato da 200 e 300 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. Kinder Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Kinder Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Kinder Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. Kinder Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Cosa fare dopo l’acquisto e come controllare i lotti