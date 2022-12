Sciopero trasporti a Roma, la linea A della metro è chiusa: com’è la situazione

Giornata nera oggi a Roma a causa dello sciopero indetto da Usb, Vobas, Cub trasporti, Sgb, Alcobas e Orsa. I disagi per chiunque utilizza mezzi pubblici per muoversi in città andranno avanti per tutta la giornata di oggi in occasione della protesta indetta dalle sigle sindacali che lamentano una serie di disagi chiedendo: stipendi e pensioni adeguate. Una manifestazione anche contro la manovra economica da poco adottata dal governo Meloni.

Coinvolti nello sciopero: trasporti, scuole e sanità

Ad incrociare le braccia, però, non solo i dipendenti del trasporto pubblico locale, sia pubblico che privato, ma anche le scuole e la sanità. Tanti i disagi soprattutto per i pendolari nelle 24 ore di protesta in particolar modo dalle 8 e 30 di stamattina alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Ad essere coinvolti dalla protesta a Roma sono le linee Tpl, Cotral Atac, ma anche la linea A della metropolitana a partire dalle 8 e 30, mentre per le altre sono state annunciate corse ridotte a differenza della linea C che viaggia regolarmente.

Lo sciopero porterà conseguenze anche per chi viaggia in treno, infatti, la rete ferroviaria potrebbe registrare ritardi o addirittura cancellazioni, fatta eccezione per le Frecce e gli Intercity. Anche i lavoratori del comparto aereo e di quello marittimo potranno fermarsi per tutta la giornata di oggi. Ma non solo i trasporti sono coinvolti nella protesta anche sanità e scuola. Potrebbero, quindi, registrarsi disagi in ambito sanitario, mentre molte scuole sono rimaste chiuse e gli studenti a casa nel caso in cui il personale Ata abbia aderito allo sciopero.