Sciopero trasporti (Atac e Cotral) a Roma venerdì 11 novembre 2022: orari di bus e metro

Venerdì 11 novembre sarà una giornata nera per i trasporti a Roma. È stato annunciato uno sciopero di 4 ore che interesserà le linee Atac e Cotral. Ad aver indetto lo sciopero che prenderà il via alle 8 e 30 e si protrarrà fino alle 12 e 30 sono state le sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ena. Una forma di protesta contro le divergenze con l’azienda Atac. E sono stati proprio i sindacati a evidenziare come il tentativo di conciliazione nell’incontro dello scorso 26 ottobre non è andato a buon fine, anzi ha solo evidenziato le divergenze, in quando mancherebbe da parte dell’azienda la volontà di risolvere la vertenza.

I motivi dello sciopero

Sono diversi i punti sui quali è mancato l’accordo e tra gli altri: il mancato completamento del piano di assunzioni, grave carenza di personale, turni di lavoro gravosi, mancata concessione di ferie, la mancata concertazione sulle attività del personale della Metro C, corsi di formazione svolti fuori orario di lavoro, la riorganizzazione della Centrale Infomobilità senza alcun confronto con i sindacati, problemi riguardati la biglietteria e accordi stipulati inapplicati, mancata discussione sull’adeguamento del parco mezzi e delle officine e ancora molto altro…

Il dg Atac convoca i sindacati

Sembra siano davvero tante le motivazioni che hanno indotto le varie sigle sindacali ad unirsi per indire uno sciopero che sicuramente avrà ripercussioni pesanti per la viabilità capitolino venerdì prossimo, quando verranno garantiti solo i servizi minimi. Intanto il direttore generale dell’Atac ha convocato un incontro con i sindacati per martedì alle 14 e 30. Probabilmente un tentativo di evitare lo sciopero che difficilmente verrà revocato. D’altro canto i problemi tra Atac e lavorati risale al dicembre 2021.

Sempre l’11 novembre la Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore anche di Cotral anche se, la ditta annuncia che verranno garantite le corse fino alle 8 e 30 con ripresa dalle 12 e 31. Metromare e Roma-Viterbo garantirà i servizi fino alle 8 e 30 e dalle 12 e 30.