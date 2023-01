Senzatetto, è allarme a Roma in 22mila non hanno una casa

I risultati di un’indagine Istat dicono che ‘Roma è la città con più senzatetto in Italia’. Dati sorprendenti che evidenziano come nella nostra Penisola ci sono oltre 96mila clochard dei quali 22mila solo nella Capitale. Una ricerca svolta nel 2021 che evidenzia lo stato di difficoltà nel quale versa un gran numero di persone. Una situazione per la quale il campidoglio ha messo a disposizione circa 3.330 posti letto. Un numero esiguo quest’ultimo visto che risponde a meno di un sesto del fabbisogno. Ma il progetto è di aumentare la disponibilità fino a raggiungere i mille posti nel 2026.

I senzatetto nelle principali città italiane

Ma se Roma conta il 23% dei senzatetto, Milano sta al 9%, Napoli al 7%, Genova al 3% e Foggia al 3,7%. Nonostante i numeri siano considerevoli Fio.pds, Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, evidenzia come “l’inclusione nella rilevazione dei senzatetto è un segnale positivo, volto a dare visibilità e riconoscimento anche a segmenti di popolazione che tendono a essere difficilmente statisticamente”.

Il numero dei senza fissa dimora sono destinati ad aumentare

Ma a fronte di dati statistici allarmanti e di una indagine che certamente presta considerazione ai senza fissa dimora, il problema sussiste ed è rilevante soprattutto in periodi dell’anno nei quali il freddo crea grossi problemi per la salute e, troppo spesso, anche per la sopravvivenza delle persone che vivono per strada. Lo studio annuncia, tra l’altro, che nei prossimi anni i numeri sono destinati ad aumentare. Una situazione allarmante in cui si rileva che attualmente il 38% dei senzatetto sono stranieri e che si tratta soprattutto di uomini con un età media di poco più di 41 anni.

Sulla base dei dati attuali, anche qualora Roma dovesse essere in grado di accogliere mille clochard, cosa ne sarebbe degli altri 21mila? E se le previsioni sono esatte e i numeri dovessero crescere, come si farà fronte a questa emergenza?