Sequestra all’Infernetto il presunto amante della ex: “Così impari a scop***i le donne altrui”

E’ una storia ai limiti del surreale quella avvenuta all’Infernetto, nel X Municipio di Roma, lo scorso settembre. E’ qui che un uomo, completamente fuori di sé e accecato dalla rabbia, ha condotto il presunto amante della sua ex compagna sequestrandolo e minacciandolo di morte: “Così impari a scopa**i le donne degli altri”. La vittima, legata e immobilizzata, ha vissuto momenti di puro terrore dato che il suo aguzzino l’ha prima cosparso di un liquido infiammabile e poi gli ha urlato contro che gli avrebbe dato fuoco.

Il sequestro all’Infernetto

Come riportato stamni da Il Messaggero l’uomo, di 43 anni, con una scusa aveva convinto quello che credeva essere il presunto amante dell’allora sua partner ad accompagnarlo in una zona rurale all’Infernetto. Ed è proprio qui che sarebbe scattato il raptus dell’uomo: dopo aver immobilizzato la vittima – un operaio 53enne – l’avrebbe cosparsa di un liquido infiammabile per poi minacciarlo con un accendino. “Vuoi provare dolore?”, avrebbe detto all’uomo.

Le minacce

Non contento l’aguzzino avrebbe coinvolto in questa vicenda anche la sua ex e la compagna dell’uomo che stava tenendo in ostaggio. Alla prima, in videochiamata, avrebbe chiesto di recarsi subito all’Infernetto, alla seconda invece, raggiunta di persona sul posto di lavoro con il cellulare della vittima in mano (e una sua foto scattata poco prima), la richiesta di contattare proprio la sua ex partner e raccontarle cosa stesse accadendo. Il tutto sempre aggiungendo le minacce di morte rivolte all’operaio legato all’Infernetto.

L’arresto del 43enne

E veniamo all’epilogo della storia che soltanto per caso non ha avuto drammatiche conseguenze. Sì perché la vittima, approfittando dell’assenza del suo sequestratore, era riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto ad una donna (che ha poi denunciato l’accaduto alla Polizia facendo scattare le indagini). Erano stati quindi i poliziotti a rintracciare il 43enne e ad arrestarlo con accuse pesantissime: dal sequestro di persona, alle lesioni personali fino al reato di rapina e a quello di violenza privata.

Il processo

A completare il quadro c’è però un ulteriore tassello che rende ancor più paradossale la vicenda. Sì perché, incredibilmente, l’uomo è stato prosciolto da alcuni dei reati contestatigli in quanto la vittima, temendo forse ritorsioni, non aveva presentato querela nei suoi confronti (come da disposizione della nuova legge Cartabia da poco entrata in vigore); pertanto il 43enne è stato condannato al termine del rito abbreviato soltanto per la rapina – cadute quindi le accuse più gravi – e dovrà scontare ora 4 anni e 4 mesi.

