‘Scendi o ti sparo!’: incappucciato e sequestrato mentre faceva benzina. Rilasciato dopo due ore

Roma. Lo hanno dapprima fermato, minacciandolo con una pistola puntata al petto, poi l’hanno incappucciato e messo all’interno della loro auto. Infine rapinato. La storia di un incubo vissuto da un trasportatore nella Capitale che si era fermato nei pressi di un distributore di benzina per fare il pieno al suo mezzo.

Fermato da una banda mentre fa benzina

Ma partiamo dal principio. Il fatto è andato in scena nella giornata di mercoledì scorso, 22 febbraio 2023. La vittima, un uomo di 65 anni, percorreva una delle tante arterie della Capitale, a bordo del suo furgone, di buon mattino. Erano da poco passate le 6.00, quando il soggetto decide di fermarsi a fare il pieno al proprio furgone – tipo Fiorino – nei pressi di una pompa situata in via Bernardino Alimenta, civico 84: all’interno del mezzo c’è un carico di pneumatici, perché l’uomo a quanto risulta lavora per una ditta specializzata nel settore. All’improvviso, mentre sta facendo rifornimento, si ferma un’altra auto, proprio vicino a lui, una Fiat Panda. Dal veicolo scendono 3 loschi individui, incappucciati e, soprattutto, armati. Puntano il ferro direttamente contro di lui, e gli intimano di scendere dal furgone. L’uomo obbedisce senza opporre resistenza, ma non è finita qui. Uno dei tre malfattori entra nel furgone e lo porta via di lì, con tutto il suo carico all’interno. Gli altri due, invece, sempre con la pistola puntata costringono la vittima a salire all’interno della loro auto e la incappucciano.

Sequestrato per due ore e rapinato

Sono circa due ore di inferno, come racconterà poi la vittima agli agenti di Polizia. I sequestratori girano in lungo e in largo con la loro auto, e poi lo scaricano nei pressi della stazione Anagnina. Alla fine, l’uomo avverte gli agenti. Qualche ora e viene ritrovato anche il suo mezzo, vuoto, senza il carico all’interno, in via Via di Grotte Celoni. Una mattinata di paura e sgomento per l’uomo, che si è visto puntata una pistola addosso per diverso tempo. Sul caso, ora, indagano gli agenti di Polizia, nel tentativo di capire se la banda sia stata artefice di altre rapine, dal momento che il colpo al furgone non è insolito, e molti altri casi di cronaca hanno avuto lo stesso modus operandi.