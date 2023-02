Roma, rapine e furti in serie a Termini: sei arresti in poche ore

Sei gli arresti della Polizia di Stato per rapine, furti che si sono consumati ì, in particolare nei pressi della stazione Termini. L’obiettivo dei servizi di controllo è quello di fornire una maggiore percezione della sicurezza attraverso la presenza sul territorio di pattuglie in divisa e in borghese, con compiti di pronto intervento e di repressione dei reati. Proprio l’aumento della presenza dei poliziotti della Questura di Roma nel quadrante tra la stazione Termini e il quartiere multietnico Esquilino ha permesso, negli ultimi giorni, l’arresto di 4 persone.

Due arresti per tentato furto

In via Giolitti gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato due cittadini magrebini di 26 e di 30 anni perché colti in flagranza mentre stavano tentando di derubare un cittadino asiatico. Nello specifico, una poliziotta libera dal servizio ha visto i due uomini che si avvicinavano alla vittima per poi strapparle una collana. Dopo averli inseguiti, con l’ausilio degli agenti in borghese del commissariato Viminale in servizio presso quell’area, i due sono stati bloccati e arrestati. All’interno dello zainetto di uno dei due è stata trovata la collana e l’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel plesso ferroviario Termini. L’arresto è stato convalidato.

In manette un uomo per tentata rapina

I poliziotti del commissariato Esquilino, invece, hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni per il reato di tentata rapina impropria. L’uomo, unitamente ad un complice, poi datosi alla fuga, ha tentato di strappare la borsa ad una cittadina cinese che stava camminando su via Napoleone III. I poliziotti, nel transitare, hanno assistito ai fatti e sono riusciti a bloccare l’uomo prima che questi riuscisse a darsi alla fuga. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Anziana presa di mira da una borseggiatrice

Grazie all’intensificazione dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato presso le fermate della metro A in zona Tuscolana, gli agenti in borghese del commissariato Tuscolano hanno arrestato una donna di 40 anni per furto. I poliziotti sono giunti in viale Appio Claudio a seguito della segnalazione di una donna anziana vittima di borseggio da parte di un’altra donna. Ricevuta la descrizione della sospettata, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’autrice del reato, notata poco dopo mentre, insieme alle due figlie minori, stava tentando di appropriarsi di un portafogli dalle tasche di un signore anziano. A quel punto i poliziotti sono rapidamente intervenuti, bloccando la donna e restituendo la refurtiva alla vittima. A seguito di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, nei confronti della sospettata è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Tenta la rapina armato di taglierino

Ha ferito l’addetto alla sicurezza con un taglierino per rubare pochi alimenti. Per questo motivo un tunisino di 43 anni è stato arrestato per rapina dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore grazie al pronto intervento del dipendente. Il fatto si è consumato presso un supermarket in via dell’Acqua Bullicante e, nei suoi confronti è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria la misura del divieto nel Comune di Roma.

Ladri in fuga bloccati e arrestati

Infine un cubano di 22 anni è stato bloccato dagli agenti del Commissariato Ponte Milvio mentre tentava di caricare nella propria autovettura diversi sacchi di oggetti provento di furto. I poliziotti, allertati dalla locale Sala Operativa per la possibile presenza di ladri lungo via della Camilluccia, hanno intercettato due uomini che, appena compreso di essere stati scoperti, si sono dati alla fuga. Al termine dell’inseguimento uno dei due fuggitivi è stato bloccato e l’intera refurtiva è stata poi restituita ai legittimi proprietari. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.