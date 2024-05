Sfonda la porta di casa della ex e colpisce con le forbici il nuovo compagno

Roma, ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia e violenza. Un uomo è stato arrestato per aver aggredito il nuovo compagno della ex, ferendolo ad un braccio con le forbici. Poco prima aveva fatto irruzione nell’appartamento della donna sfondandole la porta di ingresso. La vicenda.

Uomini violenti che non si rassegnano alla fine della loro relazione. Succede – nuovamente – nella Capitale dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 42enne romano, peraltro soggetto già noto alle forze dell’ordine. La vicenda arriva dal quartiere di Casal Bruciato: è qui che vive la ex dell’uomo che si è vista sfondare la porta di ingresso e assistere impotente all’aggressione ai danni del suo nuovo compagno. Ma andiamo con ordine.

Maltrattamenti in famiglia a Roma: arrestato uomo a Casal Bruciato

Il tutto è successo lo scorso pomeriggio quando, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di Via di Casal Bruciato dove vive la donna come detto. E’ qui che l’ex si è presentato sfondando la porta a suon di calci. Una volta nella casa e notata la presenza del nuovo compagno, ha dichiarato la donna nella denuncia sporta successivamente, l’indagato avrebbe rimediato un paio di forbici con le quali si è poi scagliato contro il nuovo compagno, colpendolo ad un braccio e dando vita a una violenta colluttazione. Prima di allontanarsi a piedi.

Acquisita la dichiarazione della vittima – che ha in corso le pratiche di separazione con l’uomo – e venuti a conoscenza di numerose analoghe condotte vessatorie e violente del 42enne, mai denunciate ma oggetto di diversi interventi delle forze dell’ordine, i Carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato poco distante. Il ferito è stato soccorso invece dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Camillo Forlanini”, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 10 giorni.

L’arresto

I Carabinieri a quel punto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato il 42enne. Accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli, il Tribunale di Roma ha quindi convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. E’ accusato del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del nuovo compagno della ex (un 44enne sempre romano, ndr) nonché dei reati di maltrattamenti in famiglia e violazione aggravata di domicilio commessi nei confronti della ‘moglie’.