Si aggira in strada con fare sospetto, poi alla vista dei carabinieri scappa: ‘beccato’ con la cocaina

Senza sosta i controlli delle forze dell’ordine al fine di arginare i reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti. A finire sotto la lente di ingrandimento un ragazzo di 28 anni il quale dapprima si aggirava in strada con fare sospetto e poi, alla vista dei militari ha tentato di scappare. Una fuga la sua che si è rivelata breve. Bloccato, il 28enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano ed ora è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli antidroga dei carabinieri

Su disposizione della Compagnia Carabinieri di Tivoli, i militari della Stazione di San Vittorino Romano hanno effettuato una serie di servizi antidroga e di controllo del territorio nei popolosi quartieri di Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle e Fosso San Giuliano, nel corso dei quali hanno notato l’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale per precedenti reati, aggirarsi son fare sospetto in strada e si sono avvicinati per una verifica.

La fuga e la droga

Alla vista dei militari, il 28enne si è dato alla fuga a piedi nei campi limitrofi, tentando di disfarsi di un involucro ma veniva rincorso e bloccato. I Carabinieri hanno recuperato l’involucro che all’interno conteneva 10 dosi di cocaina. La successiva perquisizione a casa dell’arrestato ha permesso di rinvenire 5 dosi di marijuana, vario materiale per il confezionamento e denaro in contanti. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e il 28enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, due volte al giorno.