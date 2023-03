Si paga gli studi spacciando cocaina da 400 euro al grammo: arrestato 27enne al Pigneto

Un giovane pusher è stato arrestato al Pigneto perché trovato in possesso di droga, ma non di stupefacente qualunque, bensì della cosiddetta ‘droga dei ricchi’ – visto che il prezzo si aggira sui 400 euro a grammo -, conosciuta anche come cocaina rosa che non è niente altro che un mix di ketamina e MDMA. Lo studente universitario è finito nel mirino degli investigatori del Commissariato San Lorenzo che dopo aver trovato il giovane in possesso di ketamina, ecstasy, cocaina e, appunto, cocaina rosa o anche 2C-B, hanno avviato indagini serrate per capire da chi era stato rifornito.

Le caratteristiche della cocaina rosa

La cocaina rosa è una sostanza molto ricercata, per quanto non sia facile da reperire, non solo a Roma, ma in tutt’Italia, proprio a causa dei costi elevati. La sua assunzione produce effetti di tipo psichedelico, quindi, allucinazioni, ma crea anche attacchi di panico se assunta regolarmente. In passato era utilizzata anche per trattare patologie psichiatriche ma proprio per gli effetti appena indicata è stato deciso di ritirarla. Viene utilizzata spesso dagli assuntori per potenziare l’effetto delle pasticche di ecstasy. Gli investigatori sono rimasti sorpresi di aver trovato questa specifica sostanza stupefacente nella disponibilità di uno studente universitario fuori sede.

Il blitz in casa del 27enne e il ritrovamento di un ingente quantitativo di stupefacente

Il blitz dei poliziotti in casa del Pigneto del 27enne ha portato a rinvenire l’ingente quantitativo di stupefacente e, tra questo, anche la 2-CB. L’idea che si sono fatti gli investigatori è che lo studente fosse impegnato come pusher per sostenere i suoi studi universitari. Ora gli inquirenti sono interessati a capire quale sia la provenienza della cocaina rosa.

Nonostante la 2-CB sia di difficile reperibilità, solo qualche giorno fa il Nas di Ancona ha proceduto al sequestro di cocaina rosa nelle Marche trovata nel negozio di un barbiere.