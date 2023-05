Simone Sperduti investito e ucciso a 19 anni, parla la mamma: “È sempre con me”

Un terribile impatto quello che è costato la vita al 19enne Simone Sperduti, il quale è deceduto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 24 agosto. Era in sella al suo scooter Honda SH 300, quando un uomo che si trovava a bordo della propria auto l’ha travolto ed ucciso. Vani, purtroppo, i soccorsi. Per il giovane Simone non c’è stato nulla da fare. Ora a distanza di nove mesi dalla tragedia la mamma ricorda i terribili fatti senza rancore ma anzi come un modo per essere di aiuto a persone che vivono una situazione simile.

Simone Sperduti investito e ucciso a 19 anni, condannato a 7 anni l’ex poliziotto: ‘Era ubriaco alla guida’

La morte di Simone Sperduti e le parole della mamma

“Simone è un ragazzo meraviglioso. Lui è sempre con me, non mi abbandona mai”, racconta la donna al Messaggero che poi aggiunge: “A distanza di tempo si trova la forza di parlare. Passa il tempo e certe storie si dimenticano, ma non dobbiamo farlo. Tanti, troppi ragazzi hanno perso la vita in drammi come questo. Gli incidenti stradali continuano ad esserci, famiglie distrutte dal dolore e disperate. Ma possiamo sensibilizzare sul tema, ricordando possiamo fare qualcosa per gli altri”. Una vita ricca di sogni, di speranze quella di Simone che è stata spezzata troppo presto. Una grande passione per la Roma, la speranza di poter diventare un vigile del fuoco seguendo le orme paterne e il sorriso di un giovane ragazzo in ogni foto condivisa sui social.

L’incidente

Simone ha perso la vita a seguito del violento impatto tra il suo scooter e un’auto avvenuto in via Prenestina. Uno scontro fatale che non gli ha lasciato scampo. Alla guida dell’Opel Meriva c’era Andrea Persi, un poliziotto di 46 anni già sospeso in estate dal servizio e che al momento dei fatti si era messo alla guida senza patente, in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Condannato a 7 anni di reclusione, gli è stata revocata la patente e dovrà pagare una provvisionale di 150mila euro. Attualmente il 46enne sta scontando la propria pena presso il carcere di Regina Coeli.