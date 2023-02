Simone Sperduti investito e ucciso a 19 anni, condannato a 7 anni l’ex poliziotto: ‘Era ubriaco alla guida’

É stato condannato a 7 anni, con rito abbreviato, Andrea Persi, il poliziotto di 46 anni che lo scorso 24 agosto ha travolto e ucciso il 19enne Simone Sperduti. L’agente si era messo al volante della sua auto, una Opel Meriva, nonostante fosse ubriaco. E nonostante avesse la patente scaduta dal 2018. Quella mattina è uscito di casa, ha acceso il motore della vettura ed è partito. Poi, però, ha travolto e ucciso Simone Sperduti, che viaggiava a bordo del suo scooter in via Prenestina.

L’incidente in cui ha perso la vita Simone Sperduti

Il poliziotto, classe 1976, la mattina del 24 agosto scorso si trovava al volante della sua auto quando, intorno alle 4.30, ha travolto e ucciso, in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare, Simone, che invece viaggiava in sella al suo scooter Honda SH 300. Stando a una prima ricostruzione dei caschi bianchi, pare che l’uomo a bordo dell’auto stesse svoltando per immettersi sulla rampa del raccordo, quando è sopraggiunto il motociclo. Lì, poi il terribile impatto. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione: Simone non ce l’ha fatta. Lui che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre e sognava di diventare vigile del fuoco come il papà. Lui che quella tragica mattina, da Centocelle dove viveva, stava andando al lavoro, quando poi è stato falciato. E lì il suo cuore ha smesso di battere.

La lettera dell’agente

Il poliziotto, che si trova ancora in carcere, a Regina Coeli, è accusato di omicidio stradale aggravato. Quella mattina si era messo alla guida. Senza patente e sotto effetto di alcol e droga. Lui, subito dopo l’incidente, aveva scritto una lettera alla famiglia di Simone per chiedere perdono: niente e nessuno, purtroppo, ha il potere di riavvolgere il nastro e scrivere nuove pagine. Quello che è successo è la triste realtà e Simone, che avrebbe compiuto dopo pochi mesi 20 anni, è stato ucciso in quella tragica mattina di fine agosto.

La condanna per la morte di Simone Sperduti

Ora l’ex agente è stato condannato a 7 anni, ma per lui sono state disposte anche l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione legale, la revoca della patente e una provvisionale di 150.000 euro. Che dovrà versare alle parti civili, alla madre, al padre e alla sorella di Simone Sperduti. Una famiglia distrutta dal dolore, che in pochi e tragici istanti si è vista portare via un ragazzo nel pieno della vita.