Roma, poliziotto travolge e uccide un 20enne

Drammatico incidente questa mattina a Roma, in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto, una Opel Meriva, e uno scooter SH 300: nel violento impatto il centauro, un ragazzo di appena 20 anni, ha perso la vita. Alla guida della vettura, invece, un poliziotto, classe 1976, che stando a quanto ci è stato raccontato da una nostra fonte, era già sospeso dal servizio per altri motivi. Lo stesso che, molto probabilmente, questa mattina all’alba, intorno alle 4.30, si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Incidente mortale sulla Prenestina

Il terribile incidente è avvenuto sulla via Prenestina, all’altezza della Circonvallazione Orientale. Stando a una primissima ricostruzione dei caschi bianchi, l’uomo a bordo dell’auto stava svoltando per immettersi sulla rampa del raccordo, quando è sopraggiunto il motociclo. Che ha travolto. A bordo del mezzo a due ruote il ragazzo di 20 anni: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, il giovane è morto lì.

Strada chiusa per ore

La strada, per tutti i rilievi, è stata chiusa per ore. Inevitabili, come si può immaginare, le ripercussioni sul traffico. Ora spetterà ai caschi bianchi del Gruppo Prenestino fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo, purtroppo, incidente mortale.

Entrambi i mezzi coinvolti, come da prassi, sono stati posti sotto sequestro. E ora le indagini sono in corso.

Seguiranno aggiornamenti