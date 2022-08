Incidente mortale a Roma, perde la vita a 19 anni Simone Sperduti: stava andando al lavoro

Si chiamava Simone Sperduti il ragazzo deceduto questa mattina sulla Via Prenestina a Roma nel drammatico incidente stradale avvenuto in corrispondenza dello svincolo per il GRA. Fatale per lui si è rivelato lo scontro con un’auto mentre si trovava alla guida del suo scooter.

Chi era la vittima

Simone aveva 19 anni e ne avrebbe compiuti 20 il prossimo dicembre. Viveva a Centocelle: il suo sogno era quello di diventare Vigile del Fuoco come suo papà e per questo aveva fatto il concorso. Nel frattempo, in attesa dell’esito, aveva trovato lavoro come magazziniere: ed è proprio mentre si stava recando sul posto di lavoro che è avvenuto l’incidente. Uno schianto terribile che purtroppo non gli ha lasciato scampo all’alba di stamattina.

Incidente mortale sulla Prenestina oggi

Il sinistro, come vi abbiamo raccontato, è avvenuto lungo la Via Prenestina nei pressi dello svincolo d’immissione sul GRA, all’altezza della Circonvallazione Orientale. Simone, in sella ad uno scooter SH 300, si è scontrato con una Opel Meriva, guidata da un poliziotto, classe 1976, che stando a quanto ci è stato raccontato da una nostra fonte, era stato sospeso dal servizio per altri motivi. Come da prassi l’uomo è stato poi sottoposto agli esami di rito per accertare l’eventuale presenza o meno di alcol/droga i cui esiti non sono stati ancora resi noti.

La dinamica

Stando a una primissima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale l’uomo a bordo dell’auto stava svoltando per immettersi sulla rampa del raccordo, quando è sopraggiunto il motociclo. A quel punto è avvenuto l’impatto.

Possibili testimoni

In base agli ultimi elementi raccolti al sinistro, avrebbero assistito due dipendenti Atac che potrebbero pertanto fornire particolari utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Ad ogni modo gli accertamenti dei caschi bianchi proseguono.

Strada chiusa

A seguito del sinistro, la strada è rimasta chiusa per ore. Inevitabili, come si può immaginare, sono state le ripercussioni sul traffico di zona.