Siviglia-Roma, dove saranno i maxischermi per vedere la finale di Europa League

Siviglia-Roma, tutto pronto per la finale di Europa League di domani. Ma come vederla sui maxischermi? I giallorossi, col cuore trepidante dall’emozione, si preparano a intonare “Questa Roma è il nostro grande amore! Se la segui e canti vincerà!” insieme a molti altri cori per l’attesa finalissima di Europa League Siviglia- Roma mercoledì 30 maggio alle ore 21 presso la Puskas arena. Si tratta di una partita tra due squadre che non conoscono la sconfitta in questi appuntamenti decisivi: il Siviglia ha vinto sei volte su sei il torneo, mentre la Roma ha trionfato lo scorso anno nella Conference League sotto la guida di José Mourinho, che non ha mai perso una finale continentale nella sua carriera da allenatore. Chi avrà la meglio tra i dominatori e lo Special One?

La partita, dove e quando vederla

La diretta verrà trasmessa su Sky Sport a partire dalle 19,30 ma tutti i tifosi che abitano a Roma e non possiedono l’abbonamento con la piattaforma, assistere e condividere tutta l’emozione davanti a dei maxischermi allestiti in diverse zone di Roma. Ecco quali:

Lo Stadio Olimpico , che sarà aperto al pubblico con un biglietto di ingresso di 14 euro per gli abbonati di Serie A o Coppe 2022/2023 e 20 euro per i non abbonati. Disabili e invalidi 100% con accompagnatore potranno acquistare il biglietto a 5 euro per la coppia

Testaccio Estate , dove si potrà assistere alla partita in un'atmosfera festosa e rilassata

Il Mandrione , dove si potrà godere della partita in un contesto alternativo e underground

Angeli Rock , il locale simbolo dei tifosi romanisti, che offrirà una cena con menu fisso e musica dal vivo

Clown Pub , un pub accogliente e divertente, dove si potrà gustare una buona birra e dei piatti tipici

Cottage Aniene, un ristorante elegante e raffinato, dove si potrà cenare con vista sul fiume

Al momento ci si può solo chiede chi vincerà l’attesissima sfida dei record tra due giganti infallibili del calcio, per il resto è storia!