Siviglia-Roma, maxischermi all’Olimpico: biglietti, costo e come fare per vedere la finale di Europa League

La finalissima di Roma- Siviglia del campionato Europa League si avvicina faccendo accelerare il battito dei cuori giallorossi. Mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest, la Roma si appresta a vivere il momento più importante della sua stagione affrontando il Siviglia nella finale di Europa League, il secondo trofeo continentale più prestigioso. La squadra di José Mourinho, che lo scorso anno ha vinto la prima edizione della Europe Conference League, cerca ora di bissare il successo e di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca. Non sarà facile, però, contro il Siviglia, re indiscusso della competizione con sei trionfi (più di chiunque nella storia del torneo). La sfida tra i due titani del calcio europeo si preannuncia quindi avvincente e ricca di emozioni. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta in chiaro in Italia sui canali Rai e su TV8. Sarà inoltre possibile seguire il match via satellite su Sky oltre che in streaming sulle piattaforme Raiplay, Dazn e Now Tv. E per tutti i tifosi romanisti che nella propria città vogliono vedere la partita condividendo questo momento?

L’iniziativa dei maxi schermi e le modalità per seguire la finale all’Olimpico

Per i tifosi giallorossi che non potranno recarsi a Budapest, ma che vorranno comunque vivere l’atmosfera della finale insieme ai loro beniamini, c’è una buona notizia: lo stadio Olimpico aprirà le sue porte per ospitare la visione della partita sul maxischermo. Si tratta di una tradizione e scaramanzia per la Roma, che già lo scorso anno aveva organizzato lo stesso evento in occasione della finale di Conference League contro il Feyenoord.

Per assistere alla visione della partita sul maxischermo ci sono alcune modalità da rispettare; innanzitutto, i biglietti saranno disponibili solo online sul sito ufficiale della Roma a partire da lunedì 29 maggio alle ore 10:00 e ci sono due fasce di prezzo per i biglietti:

14€ per gli abbonati Serie A o Copper 2022/23

20€ per i non abbonati

5€ per disabili e invalidi 100% con accompagnatore (5€ per la coppia)

Si tratta di un’occasione unica per i tifosi della Roma di sostenere la loro squadra in una finale storica e di condividere la passione per i colori giallorossi. Chi non vorrà perdere questa opportunità dovrà affrettarsi a prenotare il proprio biglietto e a prepararsi a vivere una serata indimenticabile.