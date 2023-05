Siviglia-Roma, dove vedere la finale di Europa League in diretta tv e streaming: orari e canali

I tifosi giallorossi sono in fermento. L’appuntamento è importante: la finale di Europa League contro il Siviglia. La domanda che tutti si pongono a pochi giorni dall’evento è: ‘Dove è possibile vederla?’. L’appuntamento è alle 21 di mercoledì 31 maggio al Puskas Arena di Budapest. Ma non tutti avranno la possibilità di raggiungere la città ungherese, molti dovranno accontentarsi di seguire il match davanti alla tv. Ma dove verrà trasmesso? Quali sono i canali sui quali è possibile seguire l’evento sportivo?

Dove verrà trasmessa la partita

Sicuramente la partita Roma-Siviglia verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, al canale 204-253, ma anche su DAZN e in chiaro su Rai 1. Sarà, inolrte, possibile vedere la finale dell’Europa League contro il Siviglia in diretta streaming su Sky go, NOW, Raiplay e DAZN. Ci saranno anche i più fortunati romanisti che partiranno alla volta di Siviglia per vedere e vivere il match di Europa League. Coloro che sono in possesso del biglietto potranno usufruire delle linee della metropolitana, M1, M2, M3 e M4 e della linea 1 del tram gratuitamente. Il servizio è stato predisposto in considerazione del fatto che le auto private non potranno parcheggiare in zona, ma i giallorossi potranno raggiungere sin dalle 11 della mattina, il City Park. Intanto i romanisti che saranno costretti a casa potranno raggiungere l’Olimpico per guardare la sfida sul maxischermo, una festa per la quale Rom a si sta organizzando, con la Questura che ha firmato l’ordinanza che autorizza l’apertura dello Stadio.

In attesa di conoscere le formazioni che Mourinho schiererà il 31 maggio

Ora nasce la curiosità su quali saranno i giocatori che Mourinho schiererà in campo. E si fa sempre più concreta la possibilità che Dybala possa essere uno dei calciatori che il Mister farà scendere in campo contro la formazione di casa, visto che l’infortunio alla caviglia sta migliorando al punto che ieri s’è allenato individualmente a Trigoria.