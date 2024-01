Spari a Roma: gambizzato 25enne sulla Casilina

Si continua a sparare a Roma. Ferito alle gambe un ragazzo sulla Casilina. I colpi d’arma da fuoco nella notte: sul posto la Polizia, quali sono le sue condizioni di salute.

Si è tornati a sparare nella Capitale. Ormai è – purtroppo – un dato di fatto. L’ultimo episodio nelle scorse ore dove un 25enne è rimasto ferito al termine, s’ipotizza, di una lite poi degenerata. Sta di fatto che, malgrado l’attenzione sul fenomeno resti alta, ancora una volta sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco con una facilità che non può non essere sottolineata. Con un altro grave ferito.

Spari sulla Casilina stanotte a Roma

Dopo Via Ettore Ferrari, al Corviale, dove Cristiano Molé è rimasto ucciso in un agguato, ma anche dopo Anzio, sul litorale romano (senza dimenticarci l’omicidio di Monte Compatri) stavolta è successo nel quadrante di Torre Maura. Sul fatto restano ancora molti gli aspetti da chiarire: l’allarme è scattato quando erano passate da poco le 3.40 di oggi, domenica 21 gennaio 2024.

Il silenzio della notte è stato squarciato dagli spari, ancora una volta in strada. Colpito un giovane, un cittadino di origini marocchine, raggiunto da alcuni colpi alle gambe. Tra le ipotesi c’è quella di una lite finita male ma chiaramente non si esclude alcuna pista, dal regolamento di conti ad un agguato pre-meditato e culminato per l’appunto con la sparatoria. Sul caso proseguono pertanto gli accertamenti del Commissariato Casilino.

Come sta il 25enne gambizzato a Roma oggi

L’episodio è avvenuto in corrispondenza di Piazza degli Alcioni, slargo a ridosso di Via Casilina non distante dalla fermata della metro C Torre Maura. Il ragazzo, rovinato a terra dopo essere stato colpito, è stato soccorso dal 118 una volta scattato l’allarme. Il 25enne è stato portato in Ospedale d’urgenza (al Policlinico Tor Vergata, ndr) dove si trova ricoverato tuttora: secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione non sarebbe in pericolo di vita.