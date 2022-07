Spaventoso incendio sull’A1: paura per le abitazioni, fiamme minacciano anche bombolone GPL

Roma continua a bruciare. Dopo l’incendio scoppiato a Torvaianica, l’ennesimo rogo è divampato invece a ridosso dell’A1. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco. Si segnalano disagi alla viabilità e ai residenti della zona in quanto le fiamme si sono purtroppo estese anche a ridosso delle abitazioni.

Incendio a ridosso dell’autostrada: i fatti

L’incendio è divampato questa mattina poco dopo le 9. In questo frangente, diverse squadre dei vigili del fuoco e il Dos stanno operando senza sosta allo spegnimento di un grosso incendio boschivo partito a ridosso dell’ A1 — Autostrada del Sole — all’altezza del km. 527. Le fiamme si sono poi propagate su un’ampia area del territorio circostante, di competenza del comune di Fiano Romano e sono poi arrivate a ridosso delle abitazioni, creando disagi ai residenti.

I soccorsi

Il pronto intervento dei soccorritori ha evitato che il fuoco danneggiasse abitazioni e strutture industriali, oltre a impedire di arrivare ad un bombolone di gpl . Tre gli elicotteri e un Canadair utilizzati per lo spegnimento aereo. Sul posto presenti le forze dell’ordine, il 118 ed e i volontari della Protezione Civile.

Situazione viabilità

Per quanto riguarda invece la viabilità, il traffico stradale è provvisoriamente interrotto a causa del fumo sprigionato dalla combustione e che ha, come prevedibile, arrecato disagi alla circolazione.